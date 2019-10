Camille s'est rendue dans l'école Gustave Rouanet du 18e arrondissement de Paris. Une école qui a transformé son toit en immense jardin qui compte un figuier, des fraises, des tomates, des concombres, des roses...

Au fond de ce jardin, les tout petit se penchent dans un grand bac, les mains dans la terre :

Tous ces jardiniers ont leur pelle, leur râteau, aussi minis qu’eux et ils sont à fond sur les petites bestioles, mais ça n’a pas toujours été le cas.

" Avant je tuais les insectes, parce que j'avais peur, mais après j'ai compris qu'il ne fallait pas [...] ils ont besoin de vivre, ils sont plus petits que nous" confie un élève.

Voilà un discours écolo – et plein de bon sens – dès la maternelle.

Et c’est Michèle, enseignante de l’école à la retraite, qui aide à les sensibiliser, avec son mari Bruno :

"Ce qui leur manque le plus, c'est le temps, on explique que ce qu'on fait là, on ne pourra planter qu'au Printemps..." commente Michèle