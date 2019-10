Les auditeurs ont été nombreux à regretter le silence soudain dans les médias nationaux sur ce qui se passait à Rouen quand Jacques Chirac est mort. Comment les décisions éditoriales ont-elles été prises à France Inter ? Tous les acteurs reviennent sur le jour J.

Il y a eu les cafouillages de la communication politique, il y a aussi la communication médiatique autour de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le même jour que l'annonce du décès de Jacques Chirac. Il n'y a qu'à voir les nombreux messages d'auditeurs relayés par la médiatrice de Radio France :

France Inter comme toutes les chaines nationales est passé en édition spéciale. 2h entre midi et 14h, où Rouen et toute autre actualité ont effectivement disparu de la carte.

C’est Bruno Duvic qui est aux manettes :

« à 11h57 on a la dépêche de l'Agence France Presse qui dit "Jacques Chirac est mort" et il y a tout de suite une espèce de tempête dans la rédaction. »

Bruno Duvic analyse a posteriori :

« On aurait dû en parler, on aurait dû ouvrir une fenêtre sur Rouen, on aurait pu et on aurait dû. »