Clémentine Moulin est l'une des nombreuses femmes du Tara, ce voilier scientifique qui parcourt le monde pour étudier la pollution des fleuves et océans. Elle gère toute la logistique du bateau, et nous emmène à bord, pour en visiter les moindres recoins...

Son nom s'inspire de la propriété de Scarlett O'Hara dans le roman de Margaret Mitchell Autant en emporte le vent. Le bateau a été ainsi baptisé par Agnès B.

"Un endroit où il fait bon vivre, où on se sent bien et où on a envie de revenir." précise Clémentine Moulin