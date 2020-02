Trois unités d'incinération ont été mises à l'arrêt depuis le 23 janvier en raison d'une grève en région parisienne. Conséquence: 5000 tonnes de déchets enfouis chaque jour pendant près de deux semaines. Certains parlent d'un scandale environnemental. Nous sommes allés voir sur place comment ça marche, l'enfouissement.

Les trois incinérateurs se remettent à fonctionner progressivement car la préfecture a ordonné des réquisitions, mais pendant près de deux semaines, les ordures ont dû être traitées par enfouissement.

Martial Lorenzo, directeur général des services de Syctom, gère les déchets de Paris et de plus de 80 communes alentour donne quelques explications :

Environ 70 000 tonnes d’ordures sont enfouies au total d’après le Syctom, qui, normalement « valorise » c’est-à-dire transforme une grande partie de ces déchets en énergie – contre 500 000 euros par jour. Autant dire que la grève ne fait pas ses affaires, en plus de provoquer - toujours selon le Syctom - un scandale environnemental :

"Ça nécessite que 200 camions, tous les jours, fassent 50 km pour aller décharger dans les centres d'enfouissement et plutôt que de produire de l'énergie qui vient remplacer des énergies fossiles, on va enfouir des ordures ménagères qui vont rester là pour dix, vingt ou trente ans."

Nous voici donc en haut d’une butte sur l’immense site de 300 hectares, en face de l’un des quinze « casiers de stockage », que les non-avertis appelleront vulgairement un énorme trou, l’équivalent de huit terrains de foot :

"Des machines vont compacter les déchets et les étaler pour faire des niveaux et progressivement on va monter par couches successives dans le casier pour atteindre l'altitude prévue dans les arrêtés préfectoraux, autour de 30m."