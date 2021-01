La 4e édition du One Planet Summit, initié par Emmanuel Macron en 2017, était organisée ce lundi. Celle-ci était consacrée à la biodiversité, et les dirigeants du monde entier présents (par visioconférence) se sont une nouvelle fois engagés à agir. Du "blabla" pour Greta Thunberg et certains défenseurs de la planète.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'exprime lors d'une vidéoconférence au One Planet Summit, dans le cadre de la Journée mondiale de la nature, dans la salle de réception de l'Elysée, à Paris, le 11 janvier 2021. © AFP / Ludovic Marin