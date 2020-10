Comme le monde ne tourne pas toujours bien rond, François Saltiel nous propose dans la Terre au carré, une kyrielle de bonnes nouvelles pour la planète.

Manchot des galapagos © Getty / Wolfgang Kaehler

Alors on commence notre voyage vers le Parc national des Galapagos en Equateur qui enregistre un record : une augmentation historique du nombre de manchots et de cormorans ce qui tombe plutôt bien pour les manchots du Galapagos, l’une des espèces les plus petites au monde

On reste dans la procréation animale assisté par la Covid-19 et on file en Floride pour retrouver les tortues marines qui disposent de plages désertes pour pondre en toute sérénité.

« Aujourd’hui, nous avons une grande nouvelle pour l’écosystème mondial », s’est félicité le ministre du Logement et de l’Urbanisme, Felipe Ward. La petite grenouille Loa ne mesure que 6 centimètres, c’est une espèce micro-endémique qui provient du fleuve éponyme et elle a été extirpée in extremis de son habitat naturel il y a quelques mois vers le Zoo de Santiago.

La grenouille Loa du Chili © AFP / PARQUEMET / AFP

Lui aussi a été sauvé in extremis mais cette fois ci des flammes ! Un Jaguar brésilien baptisé Ousado de la région du Pantanal qui a été victime de violents incendies…Le félin a été recueilli par une ONG, a son arrivée, Ousado était très affecté il ne parvenait même plus à marcher car gravement brûlé aux pattes. Il a passé un mois dans un centre de soin où il a suivi un traitement au laser et il vient d’être réintroduit dans son espace naturel par l’équipe des vétérinaires qui comme vous l’entendez lui disent au revoir avec satisfaction et émotion

Enfin un duo de raton laveur intrépide s’est introduit par effraction dans une banque californienne à RedWood, les intrépides auraient selon les enquêteurs utilisés un conduit d’aération pour mieux percer le faux plafond et atterrir dans le Hall à défaut de la salle des coffres.