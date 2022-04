Même l'eau à l'apparence pure des lacs de montagne n'est pas épargnée par la pollution ! 141 molécules toxiques ont été enregistrées dans 8 lacs des Pyrénées, par une équipe de chercheurs du laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse. Parmi elles, des cancérogènes.

Le lac d'Ayes en Ariège est le plus pollué. © Eric Prevost

Nous sommes près des lacs de montagne dans les Pyrénées : un décor magnifique et le soleil qui se reflète dans l’eau pure. Mais qui ne l’est en fait pas du tout puisque des chercheurs CNRS du laboratoire écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse, dont Dirk Schmeller, ont trouvé toutes sortes de substances toxiques à l’intérieur :

Un cocktail chimique qui est vraiment toxique : des molécules très diverses parmi lesquelles : herbicides, insecticides et fongicides.

141 molécules toxiques au total dans 8 lacs des Pyrénées Atlantiques, des Hautes Pyrénées, et de l'Ariège, sur les 460 que permettent de répertorier les outils scientifiques existants et sur les 1500 au total utilisées en Europe. Des lacs situés entre 1700 et 2400 mètres d’altitude, loin des activités… Les scientifiques ont beau savoir que la pollution n’a pas de frontières, ils ont quand même été bien surpris à l’image d’Adeline Loyau, co-autrice de l’étude

On savait qu’on trouverait des choses, mais je ne m'attendais pas à ce que l'on en trouve autant, autant de molécules différentes et pour certaines dans des quantités pas négligeables

Jusqu’à 79 molécules dans un seul lac, celui d’Ayès en Ariège, et parfois des concentrations très importantes :

Le plus choquant c'est la perméthrine et diazinon qui se retrouvent dans des quantités telles qu'elles ont un impact sur l’environnement

Explication avec Dirk Schmeller :

"Cela tue les micro-crustacés très difficiles à voir à l'oeil nu mais on remarque clairement qu'avec l'augmentation de la concentration et de la toxicité, on a une baisse qui peut aller jusqu'à l'éradication de ces micro-crustacés dans certains lacs. Et là c'est une perte d'éléments essentiels dans le zooplancton, cela veut dire qu'on change le réseau trophique dans le lac "

Les micro-crustacés à la trappe, donc… Et des algues qui peuvent s’accumuler à l’arrivée. Autre découverte :

"Le benzothiazole, composé cancérogène qui se trouve dans la belle eau des beaux lacs des Pyrénées"

Sans qu’on puisse en déterminer encore les impacts sur l’humain, ou les autres animaux.

Comment diable toutes ces saletés de molécules sont arrivées là ?!

Le transport atmosphérique d’abord, des produits utilisés en plaine, dans l’agriculture par exemple, se retrouvent tout là-haut grâce à l’évaporation puis la pluie qui tombe… Et puis il y a le transport direct :

"Le perméthrine est utilisé pour protéger le bétail contre les insectes piquants mais c'est aussi utilisé sur les chiens et également les humains car on en trouve dans les répulsifs pour insectes"

Et le lac le plus pollué est le plus fréquenté par les touristes figurez-vous…

Enfin, au sujet des molécules toxiques les chercheurs, qui vont désormais se focaliser sur les impacts, écologiques et humain car il y a nos robinets au bout de la chaîne, rappellent que les meilleurs produits chimiques sont ceux… qu’on n’utilise pas !