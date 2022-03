Des centaines d'organisations et associations appellent à marcher pour le climat ce samedi 12 mars, partout en France, avec un slogan : "Look Up", levez les yeux !

« Bordel mais écoutez les scientifiques qualifiés, on a vraiment merdé cette fois… c’est tellement proche que je peux ressentir la chaleur… vous pouvez faire comme si de rien n’était… mais c’est vraiment en train d’arriver… » - Traduction de Just Look Up Ariana Grande

Ce "Look Up" signé Ariana Grande dans l’incontournable film “Don’t look up” résonnera samedi partout en France. Des centaines d’organisations et associations l’ont repris comme mot d’ordre, slogan, hashtag, pour les marches climat “Look Up” prévues dans de nombreuses villes.

Des marches sont organisées partout en France ce samedi. / Réseau Action Climat

Maureen, 29 ans, militante chez Alternatiba en sera :

"C’est un slogan qu’on peut facilement crier et je pense que la mobilisation citoyenne peut vraiment faire changer les choses"

Et il y a un autre message derrière Look Up, d’après Olive, 18 ans, de l’organisation Youth for climate :

"On ne veut pas juste regarder la crise en face, on veut aussi regarder en haut du côté des responsables. La jeunesse a peur de ce qu’il se passe, a envie d’agir mais a aussi un sentiment d’impuissance qui créé de la peur à nouveau et après c’est un cercle vicieux qu'il faut casser avec l'action collective ! C'est en se mobilisant tous ensemble qu’on va réussir à faire pression sur les entreprises et les dirigeants !"

Sauf qu’Olive parle peut-être un peu vite en disant « la jeunesse », parce que tout le monde, parmi les étudiants ou lycéens, ne sera pas forcément mobilisé :

"On est complétement pour le climat mais manifester ne va pas aider à grand-chose"

"Il y a des actions plus importantes que la manifestation"

D'autres hésitent, ou n’étaient tout simplement pas au courant, vu l’actualité en ce moment… Et sur ce sujet, le risque de passer peut-être inaperçu, Olive répond :

Il y aura des crises en permanence on ne va pas arrêter de se battre pour autant.

Les manifestants veulent exister dans le contexte international qui soulève les enjeux énergétiques en particulier, remettre l’écologie au cœur des débats, et faire entendre leur voix aussi à deux mois des élections présidentielle et législatives en France.

Cette jeunesse mobilisée a un message pour toi, quel que soit ton âge d’ailleurs :

Marcher pour le climat c’est cool, dynamique, vivant ! Les gens sont heureux ! Ça crée beaucoup de choses très positives et ça redonne de l’espoir d’être avec des centaines de milliers de personnes !

