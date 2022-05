Huit étudiants de l'école Agro Paris Tech, qui forme des ingénieurs agronomes, ont appelé lors de la cérémonie de remise des diplômes à "déserter" les jobs "destructeurs", et les écoles qui y mènent, dont la leur, estiment-ils. La vidéo a été largement partagée et commentée.

Capture écran vidéo de la remise de diplômes Agro Paris Tech 2022 le 30 avril 2022 © .

Une vidéo tourne beaucoup sur les réseaux sociaux depuis sa mise en ligne mardi. Déjà vue plus de 400 000 fois, c'est celle du discours de huit étudiants lors de leur cérémonie de remise de diplômes d'AgroParisTech, une grande école d'ingénieur agronome. Ils montent sur scène avec une ambiance musicale qui va très vite changer quand ils prennent la place à la parole à tour de rôle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ils vont dénoncer le système dont ils sortent.

L'une des diplômés explique : "Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers, et méritants, d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieur, nous voyons plutôt que l'agro industrie mène une guerre au vivant et à la paysannerie partout sur terre."

La voix tremble un peu, mais les idées sont explicites

Exemple et cynisme à l'appui. Un autre élève dénonce : "AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières :

Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs.

Concevoir des plats préparés, et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées.

Inventer des labels "bonne conscience" pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres.

Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement.

Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire.

Le message est clair et il est adressé à ceux qui doutent

**Une étudiante choisit de s'adresser : "A vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose, mais ne savez pas trop quoi; ou qui espériez changer les choses de l'intérieur et n'y croyez déjà plus.

Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche, car il y a vraiment quelque chose qui cloche."

Et pour y remédier, ils lancent un appel à déserter. Ce sont leurs mots dans une conclusion percutante, comme la totalité des sept minutes de discours :

Quelle vie voulons-nous ? Un patron cynique ? Un salaire qui permet de prendre l'avion. Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon. Même pas cinq semaines pour souffler par an dans un gîte insolite, un S.U.V électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop. Et puis un burn out à 40 ans ?

Ne laissons pas filer cette énergie qui bout quelque part en nous désertant avant d'être coincés par des obligations financières.

N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. Vous pouvez bifurquer maintenant. A vous de trouver vos manières de bifurquer.

Applaudissements dans une salle légèrement déconcertée, avant qu'Internet prenne le relais.

La suite est à écouter...