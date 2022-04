1500 milliards de dollars de prêts, obligations ou émissions d'actions ont été accordés entre 2019 et fin 2021 aux entreprises derrière des centrales ou mines de charbon, cela alors que plusieurs banques s'étaient engagées à ne plus être liées au charbon. Parmi elles, le Crédit Agricole.

Une analyse des transactions du Crédit Agricole montre que la banque ne respecte pas ses engagements © Getty / Chesnot

Rediffusion du 15 février 2022

Les banques à nouveau dans l’œil du cyclone : BNP Paribas et HSBC sont notamment pointées du doigt en Europe pour leurs financements à des projets pétrole et gaz tout neufs d’après l’association Share Action.

Et, ce matin, paraît un autre rapport qui s’intéresse aux financements charbon climaticides. Il révèle que depuis 2019 - largement post-accord de Paris - et avec une conscience assez développée des conséquences, les banques internationales ont accordé 1500 milliards de dollars à l’industrie du charbon.

Ce sont des montants faramineux - Yann Louvel

Ces 1500 milliards correspondent à des prêts, obligations ou émissions d’actions et proviennent à 80% de banques chinoises, américaines, japonaises, indiennes, britanniques et canadiennes. Mais la France aussi est concernée…

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Yann Louvel, analyste des politiques des acteurs financiers chez Reclaim Finance, l’une des 25 ONG qui a participé à ce rapport :

"Malgré les belles promesses et malgré les politiques adoptées il y a quelques années, on constate que les banques continuent d'aggraver le problème en finançant des entreprises qui se développent encore grâce au charbon."

Le Crédit Agricole, principal accusé

En France, la BNP, Société Générale Banque Populaire Caisse d’Epargne, mais surtout le Crédit Agricole, que le rapport dénonce en particulier puisque c’était la première banque française à annoncer fièrement dans une vidéo officielle.

"Nous ne financerons plus, à partir d'octobre 2016, ni les mines de charbon, ni les centrales à charbon nulle part dans le monde" - Stanislas Pottier, Directeur Développement Durable du Crédit Agricole

Et, en 2019, une nouvelle stratégie climat mise en avant par le groupe, via une autre vidéo qui promet la fin des relations avec les entreprises dont l’activité charbon thermique est supérieure à 25% du chiffre d’affaire. Et qui prévoit, d’ici 2021, un plan détaillé de retrait sur le charbon ainsi que la fin des relations avec les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De fausses promesses

On a découvert en 2021 qu'il y avait des transactions auprès d'entreprises de l'industrie du charbon comme Glencore, Marubeni, Itochu ou EN +.- Yann Louvel

Dans le détail, il s'agit d’obligations à hauteur d'1 milliard d'euros en février 2021 et d'un prêt général de 4,5 milliards en mars 2021 pour Glencore, un prêt de 500 millions en février 2021 pour le japonais Marubeni qui construit lui 3 nouvelles centrales à charbon au Japon, Vietnam et Indonésie mais aussi 500 millions aussi pour Itochu en juin dernier, impliqué dans un projet controversé de centrale en Indonésie, et enfin prêt encore de 200 millions pour EN+, producteur d’aluminium russe, qui utilise 5 mines de charbon et prévoit comme les autres de se développer.

Le Crédit Agricole se défend : le groupe ne peut commenter les cas précis de clients et insiste sur le fait qu’il s’agit de prêts généraux, aux entreprises, donc, pas directement aux projets.

Pas de régulations à l'horizon

Lorette Philippot des Amis de la Terre a également participé au rapport et estime qu'il est primordial d’encadrer les activités des acteurs financiers dans le cadre des Accords de Paris et de mettre en place un contrôle par les Etats avec des sanctions à la clé :

"On ne peut pas faire confiance aux banques pour fixer les règles, les mettre en œuvre et contrôler (…) En même temps que le greenwashing se renforce, les financements des banques françaises aux énergies fossiles s'accroissent, c'est aux Etats de trancher"

Bruno Le Maire, ministre de l’économie avait exigé en 2018 des engagements précis et contrôlés, de manière indépendante sous peine de les rendre contraignants. Mais rien n'a encore été fait et les ONG préviennent que le Crédit Agricole n’est que le premier d'une longue liste et que d’autres devraient suivre dans les mois qui viennent.