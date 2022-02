Le propriétaire d’une entreprise espagnole a l’origine du vol de plusieurs centaines de chênes et d’épicéas en 2021 en Ariège a été condamné, mais les propriétaires des arbres, rasés sans aucune autorisation, ne veulent pas en rester là.

Le voleur d'arbres a été condamné © Getty / urasak Suwanmake

Nous partons en Ariège, dans le village de Perles et Castelet, 228 habitants, où une quinzaine de propriétaires parmi lesquels Eric Bonrepos et Hélène Rameil se sont fait piquer des arbres. Ils témoignent.

Une entreprise espagnole est poursuivie pour « vol avec dégradation et destructions » et son propriétaire vient d’être condamné à 18 mois de prison dont 9 avec sursis, 40.000 euros d’amende à titre personnel, et 100.000 pour son entreprise.