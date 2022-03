Le Salon de la chasse et de la faune sauvage avait lieu tout le week-end à Mantes-la-Jolie. 400 exposants pour "partager, voyager, s'équiper et rencontrer" d'après la devise de l'événement. En se baladant au milieu des stands de fusils ou tenues de camouflage, certaines découvertes sont étonnantes

L'un des stands du Salon de la chasse et de la faune sauvage, Mantes-la-Jolie. © Camille Crosnier

Et je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end, mais Camille est allée à Mantes-la-Jolie, parce qu’il y avait un événement à ne pas louper : le salon de la chasse et de la faune sauvage avec un slogan :

On y trouve tout pour partager voyager, s'équiper, rencontrer !

Affiche du Salon de la chasse et de la faune sauvage 2022. / -

Voilà avec une bonne ambiance, très familiale comme en témoigne cette petite fille :

“J’aime tuer les animaux”

Et il faut aussi apprendre à distinguer le bon fusil, du mauvais fusil bien sûr. Camille a tendu son micro près des différents stands d'armes :

"On leur explique ce qu’il faut regarder pour un beau fusil : les dorures, les crosses, la qualité des bois après les calibres."

Divers fusils exposés dans un stand au Salon de la chasse et de la faune sauvage. / Camille Crosnier

"Vous avez ici un fusil pour le petit gibier, (canard, faisan, perdrix) et des carabines plutôt pour du gros gibier comme les sangliers, les cerfs ou chevreuils. "

« S’équiper » figure dans la devise du salon. Comptez de 1 500 à plus de 30 000 euros les armes à feu… Mais ce n’est pas tout ! Il y a les pièges :

"Des boites de piégeage pour piéger des ragondins ou des fouines mais aussi des renards..."

Camille a aussi croisé de quoi attirer le gibier, par exemple de faux canards avec les ailes qui tournent très vite, et bien sûr, les appeaux, vous connaissez les appeaux ? Ecoutez plutôt !

Des agences de voyage ?

Voilà des voyages sur le continent africain, la naïve que je suis a découvert qu’il y avait un grand nombre d’agences pour chasser diverses espèces : grand koudou, gnou, guépard, hyènes...

Tout ça, expliquent-ils, pour rendre service, protéger les populations, la nourrir aussi (en sachant que la viande hyène par exemple ne se mange pas), et financer l’anti-braconnage. Et peut-être, oui, allez, se faire un peu plaisir, en exposant fièrement son trophée donc, à la maison :

"J'ai ramené mon ours à la maison, c’est l'attraction de tous les enfants qui viennent me voir"

Un ours entier donc – mais il existe aussi la version tapis les 2 étaient exposées au salon - parce qu’on peut aussi aller au Canada chasser l’ours noir, 3.000 euros la semaine :

Ça fait partie des demandes majeures, les gens recherchent l'exotisme, la raréfaction, les choses qui changent du gibier français ou africain.

Et Camille a aussi pu admirer des sourires tout fiers sur les albums photos de souvenirs avec les ours noirs, qui ne sont pas du tout agressifs, comme précisé par l'exposant… Alors pourquoi, franchement ?

"Les personnes qui critiquent ne connaissent pas ce que l’on fait, ne savent pas ce qu'on fait, ne sont pas des ruraux et ne connaissent pas la chasse."

Aussitôt dit... Camille leur a demandé des explications pour essayer de comprendre leurs raisons et motivations. Que ce soit la chasse à l’ours, au zèbre, au guépard ou au canard. Et c’est demain que vous les entendrez, parce que n’oubliez pas que la devise c’est aussi « partager », et « rencontrer ».