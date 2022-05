Elle était perdue dans la Seine depuis plusieurs jours : une orque a finalement été retrouvée morte ce lundi matin. Décision avait été prise de l'euthanasier vu son état de santé très dégradé, et la souffrance engendrée, mais son corps flottant a été découvert avant que l'opération ne soit lancée.

Une orque s'était égarée dans la Seine. Ici un animal en Colombie Britannique © Getty / Gea Veenstra / EyeEm

Et c’est une histoire dont on parle beaucoup dans les médias depuis quelques jours… Une orque a été repérée dans la Seine la semaine dernière, je précise qu’on dit « une orque » quel que soit le sexe, c’est un nom féminin… Une orque perdue, et très mal en point qui vient d’être retrouvée morte.

Charlotte Curé est porte-parole du groupe d’experts qui a suivi l’orque depuis le 16 mai dernier. Elle a pensé la sauver, mais l'animal a été retrouvé mort. Un peu d’abattement dans la voix de la bioacousticienne du Cerema, qui s’est occupée, avec d’autres scientifiques, des opérations pour tenter de sauver l’orque et la faire retrouver la mer… car l’animal était bien en détresse, en témoignent des cris, que Charlotte Curé a enregistrés.

Des cris de détresse

"On a eu du mal à reconnaître que c'était une orque. Elle ressemblait à un dauphin filiforme de couleur rose blanche. C'était un fantôme d'orque. Elle était méconnaissable."

La bioacousticienne parle formellement de cris de détresse, et les photos et films pris avec un drône, pour perturber le moins possible l’orque, n’ont fait que confirmer. Un fantôme que le groupe pluridisciplinaire de scientifiques essaie de sortir de la Seine samedi, tout l’après-midi, avec des stimuli sonores. C’est Charlotte Curé qui s’en est chargé, non sans difficultés.

L’orque faisait grosso modo n’importe quoi, semblant fuir à l’entente d’un son, et revenir à l’entente du même son… peut-être même n’y réagissait-elle-même pas, vu son comportement des jours précédents.

Pas « d’échec », donc, de l’opération de stimuli sonores, comme l’ont rapporté certains, ils ont décidé en fin de journée samedi d’arrêter en fait, vu l’état de l’animal, et de mettre fin à ses souffrances, avec validation de la préfecture, le vétérinaire ayant diagnostiqué une mucormycose, maladie touchant les mammifères marins

Protocole d’euthanasie mis en place, donc, mais l’animal n’avait plus été vu depuis samedi soir 23h10, jusqu’à ce matin, donc, le corps flottant… L’autopsie permettra d’en savoir plus sur sa provenance – à quelle population l’orque appartenait, il va y avoir des analyses génétiques, le contenu de son estomac, les cicatrices qu’elle a, son sexe… Tenter de comprendre comment elle a pu se retrouver seule, dans la Seine. Situation inédite en France mais Charlotte Curé ne se fait pas d’illusions.