Face au réchauffement climatique et à l’évolution des mentalités sur l’anthropisation des milieux naturels, les stations de ski cherchent à se renouveler pour survivre. Et les skieurs sur les pistes, ils le voient comment l’avenir, eux ? Camille est allée slalomer à Gourette pour les rencontrer !

Moins d'un français sur dix part aux sports d'hiver chaque année. © Getty / Jakob Helbig

Toute cette semaine, Camille Crosnier passe au vert dans les Pyrénées en tendant son micro aux personnes qu'elle croise, habitants du coin ou simplement de passage !

Elle a d'abord recueilli les réactions de passionnés de sports d'hiver, absolument ravis d'être sur les pistes :

"J'adore le ski parce que je prends l'air et je m'amuse !"

"J'aime bien la sensation de liberté."

"C'est un plaisir pour moi et une passion depuis toute petite."

"On en profite tant qu'on peut parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera par la suite..."

Temps radieux pour les amateurs venus profiter des pistes à la station de la Gourette. / Camille Crosnier

Puis, il y a des pratiquants qui sont bien conscients que la situation a pris… un mauvais virage.

"C'est un business ! Business is business !"

"On est dans la surconsommation de la montagne."

"C'est un parc d'attractions, on fait pas attention à ce qui nous entoure (...) on profite d'abord on réfléchira après..."

Des canons à neige ou "enneigeurs" fabriquent de la neige de culture avec de l'eau et de l'air. / Camille Crosnier

Des débats de citadins ?

Alors si Camille en a fait culpabiliser certains dans le télésiège, conscients du problème mais encore bercés par l'insouciance et le plaisir de la glisse... d'autres argumentent avec relativisme en expliquant qu'il y a bien pire polluants que les stations de sports d'hiver. Une manière de détourner un peu le regard sur l'impact du tourisme dans la région.

Et quand certains font preuve de mauvaise foi quand Camille aborde le sujet du manque de neige, d'autres habitués du coin font des constats sans appel :

"Le changement climatique persiste de plus en plus, ça se voit, là-bas il y a des pistes marrons qui avant étaient blanches"

"Il y a moins de neige qu'avant et il n'y avait pas non plus autant de neige de culture"

Des solutions

On termine avec les propositions des petits et grands skieurs... à écouter bien sûr !