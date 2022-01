C'est le phénomène cinéma des fêtes : le film Don't look up, sorti sur Netflix. L'histoire de scientifiques qui découvrent qu'une comète géante se dirige droit vers la Terre. Mais personne ne prend au sérieux la catastrophe à venir ! Le parallèle avec les spécialistes du climat est évident et voulu.

Léonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence © Niko Tavernise / Netflix

On aura bien compris que tout cela fait écho évidemment volontairement à la situation actuelle, non pas de l'impact imminent d'une comète, mais de l'urgence climatique. Ça n'a pas échappé, en tout cas, aux scientifiques spécialistes de la question, comme Valérie Masson-Delmotte, qui a regardé le film en famille.

"Au bout de quelques minutes à tour de rôle, les deux filles ont dit 'C'est exactement comme pour le climat'"

La co-présidente du GIEC avoue avoir vue des parallèles avec ce qu'elle vit depuis plusieurs années : "La forme de désespoir a ne pas réussir à se faire entendre. La manière dont on est perçue. Je me souviens d'avoir été très heurtée par le titre d'un portrait dans Le Monde il y a très longtemps. On m'avait appelé "passionaria" et la manière dont cette scientifique féminine est traitée m'a fait repenser à ça."

Le fait d'avoir participé à des évaluations approfondies, puis avoir 3 minutes pour en présenter les points clés avec des questions basiques. Oui, ça, je l'ai vécu.

La scientifique a reconnu également le cynisme des puissants et la folie médiatique, parfois légèrement à côté de la plaque : "ça m'a rappelé la sortie du rapport du GIEC cet été, le 9 août. On avait en même temps l'arrivée de Lionel Messi au PSG."

C'est le film le plus précis que j'ai vu sur l'absence terrifiante de réponse de la société au dérèglement climatique

écrit Peter Kalmus, climatologue de la NASA, dans une tribune publiée dans Le Guardian, intitulée "Don't Look Up capte la folie que je vois tous les jours".

D'autres chercheurs sont un petit peu moins emballés par le film, comme par exemple le sociologue Stéfan Aykut, de l'Université de Hambourg, spécialiste des politiques climatiques : "Comme métaphore pour le problème climatique, il fonctionne moyennement parce que la comète, finalement, il suffit de prendre une décision à un moment donné pour la stopper. Or, pour le climat, c'est des centaines de décisions, sur des longues années. Il me semble que l'image de l'astéroïde gomme un peu cette diversité sociétale qu'il faut mobiliser pour vraiment faire face au changement climatique."

Écouter la science, c'est une base, mais ce n'est pas une solution. Il faut construire des alliances, dit le chercheur, qui rend tout de même hommage au film : "Il faut plus de films comme ça parce que finalement, ça nous fait discuter. Et c'est ce qui est important."

Ce film titille aussi certains scientifiques, les vrais, quant au cri que bon nombre s'empêchent de pousser.

Are you fucking kidding me ?

"C'est le truc que je n'arrive pas à dire confesse Valérie Masson-Delmotte, quand je suis devant des gens qui manifestent une indifférence totale ou un déni total. On voit bien qu'ils ne captent pas les choses ou qu'ils font exprès de ne pas les capter."