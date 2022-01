Il représente 26% de la pêche dans le monde, mais fait polémique : le chalutage de fond, méthode industrielle, est accusé de détruire les fonds marins, en râclant et emportant tout sur son passage. Les ONG de protection des océans demandent son interdiction dans les aires marines protégées d'Europe.

Il représente 26% de la pêche dans le monde, mais fait polémique : le chalutage de fond © AFP / GLYN KIRK

Savez-vous comment le poisson que vous consommez a été péché ? La mention de la méthode de pêche est obligatoire, que ce soit chez le poissonnier ou en supermarché, où une méthode domine, industrielle : le chalutage de fond.

Frédéric Le Manach est directeur scientifique de l'ONG Bloom :

"En France, on a une très grande partie, peut être 70% des poissons qu'on retrouve sur les étals de poissons sauvages - en excluant le saumon d'élevage ou la crevette d'élevage -, qui vont être pêchés avec le chalut de fond. La grande distribution a besoin d'avoir un apport constant de la même espèce au même prix toute l'année. C'est donc le moyen de pêche qu'elle va privilégier."

C'est vrai en particulier pour le cabillaud, le merlu, les langoustines aussi toutes les espèces dites "démersales", c'est à dire les espèces qui vivent sur le fond des mers et des océans. Mais cette méthode du chalut de fond - à ne pas confondre avec le chalut pélagique, celui de surface qui capture par exemple les sardines et les harengs - est très critiquée, et cela depuis toujours.

Frédéric Le Manach :

Quand ca a a été inventé au XIVe ou XVe siècle, son utilisation était passible de la peine de mort.

Ca ne rigolait pas, parce que catastrophique pour les écosystèmes marins. Et ce n'est pas dur à comprendre quand Nicolas Fournier, de l'ONG Oceana , décrit le système :

On parle souvent du "bulldozer des océans". Ce sont des engins immenses de plusieurs centaines de mètres qui sont lestés. On a des parties métalliques qui vont permettre de pénétrer dans les fonds marins pour en râcler le fond. Ils vont alors récupérer toutes les espèces qui se trouvent sur leur chemin. C'est un moyen de pêche très peu sélectif. Beaucoup d'espèces menacées, ou protégées, sont capturées.

Jusqu'à 70% des captures sont rejetées, mortes ou agonisantes, parce qu'elles étaient des espèces dont on ne voulait pas."

Des requins, des raies, des dauphins, des marsouins, des phoques, des tortues, parfois !

Sans parler des habitats : les récifs, les rochers broyés et balayés eux aussi. Et cela, magie de la législation, y compris dans les zones protégées !

Eh oui, ces chalutiers gigantesques ont, rien qu'en Europe, labouré pendant 2,5 millions d'heures en 2020. Ça fait l'équivalent de 285 années. 2,5 millions d'heures dans les aires marines protégées comme celle française, des mers celtiques dans le golfe de Gascogne.

Nicolas Fournier :

"C'est dans les eaux européennes que l'on retrouve les plus fortes densités de chalutage au monde. Les aires marines protégées, malheureusement, en Europe, c'est vraiment du greenwashing. On appelle ça des aires marines de papier, parce qu'elles sont désignées dans la Loi, donc sur des cartes, mais il n'y a aucune mesure de restriction.

C'est vraiment une aberration écologique, et économique également."

Mais il y a également un élément nouveau qui est l'aspect climatique

"Parce qu'on râclant les fonds marins, on libère du carbone qui était séquestré, et stocké de façon permanente et on le relâche dans l'océan.

Et donc, on ajoute comme ça chaque année une gigatonne de carbone dans l'océan, qui est l'équivalent des émissions de l'ensemble du secteur de l'aviation dans le monde.

L'ONG de protection des océans Oceana a donc lancé une pétition avec d'autres associations pour demander à l'Union européenne, qui sortira son plan d'action sur les milieux marins au printemps dans le cadre de sa Stratégie de protection de la biodiversité à l'horizon 2030, d'inscrire dans ce plan l'interdiction du chalutage de fond, au moins dans les aires marines protégées. Et puis, elle souhaite des restrictions sur les bandes côtières, puisque l'activité menace également la pêche artisanale. 152 000 signatures pour la pétition, c'est plus que le nombre d'emplois que génère la pêche dans l'Union européenne. Mais le poids politique est très fort.

Explications avec Frédéric Le Manach, de Bloom :

"On a vraiment un lobby extrêmement puissant qui empêche tout changement au niveau politique. Et pourtant, on le sait, même en France, par exemple, en 2006, on a eu le Rapport Poséïdon rendu au Premier ministre qui disait clairement que l'avenir du chalut de fond était menacé, notamment à cause de sa consommation de carburant et de son impact sur les écosystèmes marins."

Les associations veulent faire pression alors que la consultation publique lancée par l'Europe s'achevait hier.

Explications avec Nicolas Fournier, d'Oceana :

"Aujourd'hui, on a vraiment cette méthode de pêche archaïque, destructrice, climatique. Donc, on voulait exposer cette aberration et appeler à un peu plus de courage politique pour mettre un peu en accord nos principes de protection de la nature avec la gestion des pêches."

Couper les subventions

Mais l'un des plus grands spécialistes de la question, le professeur halieutique à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, Daniel Pauly, croit peu à une interdiction. Il a une autre idée :

"Ce n'est pas un but réaliste, pour l'instant. Je pense qu'il faut passer par une autre dimension : à savoir que le chalutage, c'est très cher au niveau du carburant. Il utilise beaucoup de fuel justement parce qu'il tire un énorme "machin" derrière lui. Ces carburants sont subventionnés, donc sans subventions, le chalutage dans la plupart des pays du monde serait déficitaire."

Couper les subventions pour que l'activité, qui représente aujourd'hui 26% de la pêche dans le monde, ne soit plus rentable, au profit d'autres méthodes viables, et ayant moins d'impact sur les fonds marins, il y en a 40 ans que Daniel Pauly y travaille.

Qu'est ce qui vous fait tenir encore aujourd'hui là dedans?

"La bêtise de ce qui se passe. On devrait arriver à parvenir à faire passer le message. On ne va pas tout foutre en l'air, même si on ne sait pas si on va gagner ou pas, mais on n'est pas forcés d'accepter ce qu'il se passe."

"Ne pas tout foutre en l'air et ne pas accepter"… Même si les poissons, comme le dit Frédéric Le Manach, sont bas sur l'échelle de l'empathie.

Les conséquences pour notre vie sur Terre sont considérables.