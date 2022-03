Quid des animaux en Ukraine touchés eux aussi par la guerre ? De nombreux habitants fuient le pays en emmenant leurs chiens ou chats avec eux, mais d'autres sont contraints d'abandonner leur animal de compagnie, pendant que les zoos sont menacés.

Des personnes fuyant l'Ukraine à la gare de Cracovie, en Pologne, le 14 mars 2022. © AFP / Jakub Porzycki

Et on s’intéresse aujourd’hui au sort des animaux domestiques en Ukraine, qui eux aussi subissent la guerre… De nombreux habitants ont embarqué leurs animaux de compagnie en fuyant leur pays

Tatiana par exemple avec Simon son chat siamois adoré, et Cherep, leur tortue chérie ou Katarina qui avec sa famille trimballe à pied en plus des valises, deux chiots :

“On les aime tellement, on les a pris avec nous, parce qu’on ne peut pas vivre sans eux…”

Et ce ne sont que quelques exemples, mais des milliers d’ukrainiens ont fait la même chose, et les pays voisins ont très rapidement assoupli leurs règles pour permettre aux animaux de passer la frontière. Sauf que dans certains cas les choses ne se passent pas comme espéré, en témoigne Anissa Putois, porte-parole de l’association Peta France, dont des collègues allemands et britanniques sont sur place .

"Beaucoup de personnes en arrivant dans les gares ou dans les stations de bus se rendent compte qu’il n’y aura pas assez de place pour leurs animaux. Nos équipes se rendent donc sur place et trouvent malheureusement beaucoup d’animaux de compagnie. Beaucoup d’animaux sont aussi laissés à l’abandon dans les appartements que les ukrainiens ont dû quitter."

L’association Peta a déjà réussi à sauver 500 chiens et chats pour le moment mais il y a au minimum 700 000 animaux de compagnie potentiellement concernés d’après Eurogroup for animals.

Au-delà des animaux de compagnie, il y a également les troupeaux, les vaches, les cochons, les poules, les chevaux, et les autres, sur lesquels aucune information n’est disponible, et on ne vous parle même pas des animaux sauvages, en liberté ou en captivité comme ceux des trois zoos d’Ukraine situés à Odessa, Kharkiv et Kiev, dont le directeur Kyrylo Trantin est apparu dans plusieurs vidéos.

« On a 200 espèces et 4.000 animaux… Les plus vulnérables sont sous sédatifs… on en a ajouté dans l’eau, pour les éléphants, et certains prédateurs. Et puis nos soignants restent aussi avec eux la nuit »

Même si ça part d’un bon sentiment, les conditions pour ces animaux sont terribles. Plusieurs ont été déplacés dans des enclos en sous-sol pour les protéger, avec les bruits, stressants, des bombardements tout près, et l’inquiétude qui augmente…

Loïs Lelanchon, responsable des sauvetages d’animaux sauvages chez Ifaw, le fonds international pour la protection des animaux :

"On parle de territoires ou de zones très dangereuses, l'accès aux denrées est très complexe et nous déplorons un manque d’information. Il faut aussi savoir que l’évacuation d’animaux sauvages est très complexe à organiser."

Mais, avec toute la volonté des équipes des nombreuses associations de protection animale mobilisées, on peut y arriver comme par exemple le cas de deux lions évacués de Kiev il y a quelques jours, leur soigneur raconte :

« Quand ils ont quitté Kiev ils ont été arrêtés par l’armée russe. Les hommes ont pointé leur arme sur les chauffeurs et menacé de tuer les animaux »

Les animaux sont affamés, stressés par le bruit, affaiblis - Loïs Lelanchon d’Ifaw

.D’autres animaux ont pu aussi être évacués dans des zoos en Pologne, ou Espagne.

Les associations, à qui vous pouvez faire des dons pour financer la nourriture ou les transports, rappellent que la priorité est bien évidemment donnée aux vies humaines, mais que les animaux sont toujours les oubliés des conflits, et c’est malheureux aussi.