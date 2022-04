Faire voler les avions avec de l'huile de cuisson peut-il décarboner le secteur ? Les agrocarburants sont mis en avant par les avionneurs et compagnies aériennes, mais ils ne permettront pas de remplacer le kérosène. Est-ce donc une si bonne idée ? Et comment ça marche ?

Aviation : les agrocarburants sont-ils une vraie bonne solution ? © Getty / EasyBuy4u

Un petit tuto aujourd’hui, tuto sur un sujet qui monte dans le secteur de l’aviation : les biocarburants ou agrocarburants, des carburants produits à partir de matériaux organiques non fossiles, provenant de la biomasse.

Le mois dernier, Airbus a fait voler un A380 avec de l’huile de cuisson :

« On prépare le futur, toute la nouvelle génération d’avions, qui va voler avec des carburants durables »

C'est ce qu'affirme le pilote, moins d’un an après un autre événement sur lequel non pas le fabricant d’avions mais la compagnie Air France cette fois avait largement communiqué : un vol Paris-Montréal, toujours à l’huile de cuisson. Alors dans le jargon on appelle ça des SAF, pour « sustainable aviation fuel », qui sortent actuellement de trois usines du groupe Total Energies, avant une 4ème en 2024… Et c’est le directeur raffinage Europe et directeur des carburants renouvelables, Jean-Marc Durand, qui explique :

"Aujourd’hui, les biocarburants ce sont des carburants faits à partir de déchets ou d'huiles recyclées, typiquement l'huile qui sort des restaurants est collectée puis réutilisée ou retraitée et puis d’autres types de charges lipidiques comme des graisses animales par exemple"

C’est 50/50 entre le végétal et l’animal dans les 10 000 tonnes qui devraient sortir des sites de Total Energies pour cette année 2022.

Des arguments climatiques

Une réduction estimée entre 60 et 90% des émissions de CO2. Air France indique par mail les mettre au cœur de sa trajectoire de baisse de ses émissions : les SAF sont « amenés à devenir le principal levier de décarbonatation du transport aérien », en plus du renouvellement de la flotte, avec des avions moins émetteurs, mais…

L’avion propre n’existera jamais

C'est le constat de Pierre Leflaive, en charge des transports au Réseau Action Climat, qui ne voit pas forcément d’un mauvais œil les biocarburants aériens, qui, désormais, doivent en France être incorporés au moins à 1% dans les moteurs, ce sera 2% dans toute l’Union Européenne en 2025, mais rappelle une chose, chiffres à l’appui :

"Si on veut généraliser ce qui a été fait par exemple pour ce vol Paris-Montréal qui a utilise 16% d'huile usagée à l’ensemble du secteur aérien en France, il faudrait 1 million de tonnes d'huile usagée par an. Le problème c'est que les services du ministère de la Transition écologique estiment nos capacités à seulement 50 000 tonnes par an"

Voilà les biocarburants ne peuvent pas remplacer le kérosène à 100%. Florian Simatos le confirme, il est enseignant chercheur à Isae-Supaéro, qui forme les professionnels de l’aéronautique, et il a coordonné la publication d’un rapport en septembre dernier qui compiles toutes les études scientifiques sur l’aviation et le climat… Et voilà la conclusion au chapitre biocarburants :

"Avant le Covid, l’aviation utilisait 14 exajoules d’énergie, et si on récupérait toutes les huiles de cuisson au monde, ce serait un voire deux exajoules au maximum. Donc quand bien même, on ne réussirait qu'à founrir à peine 10% des besoins de l’aviation"

Alors ça le secteur en est conscient, Jean-Marc Durand chez Total Energies sait que ça ne couvre qu’une toute petite partie des besoins :

"Pour couvrir l’ensemble des besoins il va falloir aller sur d’autres technologies plus complexes qu'on appelle les e-fuel, où il faudra avoir recours à de l'hydrogène vert. Je fais confiance au développement des techniques pour répondre à la problématique d’une production de carburants qui soient respectueux de l’environnement"

Et Air France écrit être engagé dans des groupes de travail pour créer des filières et augmenter la production, d’autant que ces biocarburants coûtent quatre fois plus cher que le fossile, les électrocarburants, "e-fuel", eux 7 à 10 fois plus cher. Mais tout cela est un peu à côté de la plaque pour Pierre Leflaive du Réseau Action Climat :

Cela peut être une partie de la solution mais le principal levier c’est la sobriété, c'est réduire le trafic aérien

Autrement dit, toutes ces techniques doivent venir en appui, alimenter les quelques avions qui voleront encore à l’horizon 2050, mais la priorité est pour ces ONG, dont fait aussi partie Sarah Fayolle chargée de campagne transports chez Greenpeace France, de faire décoller moins d’avions :

"Ces solutions technologiques ne pourront pas absorber le volume de trafic aérien et la croissance de trafic aérien que l'on connaissait avant la crise Covid donc il faut en parallèle une réflexion sur le nombre d’avions qu’on fait voler et c'est ce que refusent de dire les dirigeants du secteur parce que cela implique une transformation en profondeur du secteur"

Dont le trafic doit fortement augmenter dans les années à venir, les prévisions sont claires… Dernier point, sur les biocarburants : ils doivent officiellement être « avancés », c’est-à-dire ne pas entrer en concurrence avec notre alimentation, ni être cause de déforestation comme l’huile de palme ou le soja, mais, Sarah Fayolle explique que nous ne sommes pas à l’abri qu’il y ait des fraudes car ce sont des filières mal contrôlées.

Il existe désormais un marché mondial d'importation des huiles de cuisson et, Total Energies dit être très vigilant sur les certifications, encore plus depuis qu’un intermédiaire lui a fourni de l’huile de palme, sans le dire, il y a 10 ans… Mais les ONG sont claires : même avec les meilleures garanties et toute la transparence nécessaire, rien de tout cela n’est la panacée.