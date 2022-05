Amélie de Montchalin à la transition écologique et la cohésion des territoires, Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique : ce nouveau duo, au profil technocratique, promet des "actes concrets" et des "résultats". Qu'en est-il vraiment ?

La ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin et la ministre chargée de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher © AFP / EMMANUEL DUNAND

Camille fait connaissance avec les deux ministres qui vont porter l'ambition d'Emmanuel Macron. Deux nouvelles ministres, pour incarner l'écologie. Amélie de Montchalin à la transition écologique et à la cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique qui se présentent et se justifient aussi sur leur engagement écologique peu affiché jusque-là.

Écologie technocrate

"Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo parce que le sujet, c'est de sauver la planète". Agnès Pannier-Runacher enfonce une porte ouverte ce matin sur BFM, en plus de défendre son profil technocratique : "J'assume d'être une technicienne parce que ce sont des sujets compliqués et qui ne peuvent être confiés à des gens qui ne sont que dans le slogan". Une minute plus tard : "moi, je suis du côté de l'écologie, des solutions, pas de l'écologie des illusions".

Au même moment, sur France-Inter, Amélie de Montchalin ne choisissait pas forcément la meilleure image pour décrire son engagement écologique : "J'ai le feu". Cela dit, c'est raccord avec ce qui se passe en ce moment en Sibérie par exemple. Le feu et un vrai intérêt pour ces questions : "J'ai des convictions très fortes sur le changement climatique et sur la biodiversité parce que je fais partie d'une génération qui a vu déjà tous ces changements devenir concrets. J'ai 36 ans, le climat est évidemment dans tous les débats. Je suis aussi la mère de trois jeunes enfants. Mais surtout, je suis une femme d'efficacité". Et ça, la femme d'efficacité, c'est le credo de la nouvelle ministre de la transition écologique. Elle le répète depuis la passation vendredi : "Je suis une femme d'engagement et de conviction, de concret, d'efficacité. Les Français, notamment les plus jeunes, peuvent compter sur moi pour aller chercher ces résultats".

Idem côté Agnès Pannier-Runacher sur sa mission : "L'action guidera la mienne. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Dans les cinq années qui viennent, nous devrons encore accélérer".

Après les profils, on arrive à la méthode, les objectifs annoncés comme ça la semaine dernière par la Première ministre Elisabeth Borne : "Il faut agir plus vite et plus fort". Son bras droit et son bras gauche sont évidemment sur la même ligne : " Sur la transition écologique, nous devons aller plus vite, plus fort, plus loin. Nous devons agir maintenant tant qu'il est encore temps" (Amélie de Montchalin). "Moi, je ferai en sorte que cette transition énergétique débouche très rapidement sur des actes concrets" (Agnès Pannier-Runacher). Et encore heureux, a-t-on envie de dire, en sachant qu'à chaque fois et depuis des années, ils le disent, elles le disent tous et toutes, comme Elisabeth Borne juste après sa nomination comme ministre de l'Ecologie en 2020. Je vous en parlait la semaine dernière : "Il faut passer à l'action pour avoir des actes concrets qui permettent de répondre à cette urgence écologique".

Quelques propositions

Concrètement, plusieurs exemples cités par les ministres comme la rénovation de 700 000 logements. Tout en haut, dans leurs fiches, ils nous le sortent à chaque fois en oubliant de mentionner, cela dit, le rapport de la Cour des comptes du mois de mars dernier qui faisait état de 2500 logements sur les 700 000 sortis véritablement du statut de passoires thermiques. Agnès Pannier-Runacher parlait ce matin des fameux petits gestes : "Parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes, on va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe et on aura consommé beaucoup plus d'énergie". Pendant qu'Amélie de Montchalin parlait mobilité : "On a fait une proposition pour qu'on donne accès à un lising d'une voiture électrique à moins de 100 € par mois aux Français les plus modestes. C'est à la fois bon pour le portefeuille, c'est bon pour la planète". On n'est donc pas encore tout à fait dans le structurel, mais la ministre de la Transition écologique envoyait un message clair à ceux qui prônent justement un changement de système pour que notre planète reste vivable : "Pas de sortir de tous les modèles économiques et d'imaginer la grande révolution". Pas de radicalité dans la méthode, c'est aussi pour ça qu'elle assume son vote contre l'interdiction du glyphosate, il y a quatre ans : "En tant que députée, j'avais fait un choix tout à fait assumé que nous ne pouvons pas faire cavalier seul pour n'importe quel domaine que ce soit, sinon, c'est notre économie, ce sont nos producteurs, ce sont nos agriculteurs que nous laissons dans la panade".

Sur le nucléaire

Autre sujet clivant le nucléaire. Agnès Pannier-Runacher a été très claire en prenant ses fonctions : "Le nucléaire, c'est une chance pour notre pays, c'est une chance pour l'Europe. Et tous ceux qui disent le contraire sont des apprentis sorciers qui mettent en danger notre futur". Les antinucléaires apprécieront donc.

"Gaz à effet de serre"

Voilà les premiers traits du tableau qui s'esquisse depuis vendredi, avec un dernier élément, une petite faute de la ministre de la transition énergétique hier, lors d'un déplacement : "Ce combat pour réduire nos émissions de serre", donc "gaz à émission de serre", vous allez me dire je suis vache, ça arrive que la langue fourche, mais écoutez ce matin sur BFM : "Nous devons drastiquement limiter nos gaz à émissions de serve". Il s'agit "des émissions de gaz à effet de serre". Je veux bien qu'on veuille être ministre des actes et non des paroles, mais c'est bien de savoir formuler ce qui menace aujourd'hui le plus notre vie sur terre.