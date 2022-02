La ministre australienne de l'Environnement a déclaré que les koalas passaient d'espèce "vulnérable" à "en danger", dans trois Etats de l'Est du pays. Une annonce à la fois saluée et critiquée, car elle intervient bien trop tard d'après les associations, qui y voient une manœuvre politique.

Le koala est un animal symbole en Australie. © Getty / Boy Anupong

En Australie, la Ministre de l’environnement Sussan Ley annonce que le koala est désormais classé parmi les espèces « en danger » dans plusieurs Etats de l’est du pays : Queensland, Nouvelle-Galles du sud et le territoire de la capitale Canberra.

https://www.instagram.com/p/CZ1IgXxvlR5/

“Les koalas sont sous pression depuis longtemps à cause du changement climatique, des maladies et bien sûr à cause des incendies. Donc après les mégas feux, j’ai demandé à mes experts scientifiques de regarder si les koalas devaient être remontés sur la liste… et la réponse est oui ! Il ne s’agit que de prioriser leur protection. Tous les australiens aiment ce marsupial extraordinaire !” - Sussan Ley

En chiffres, cela se traduit par une enveloppe de 50 millions de dollars australiens soit environ 30 millions d’euros.

Mais, les associations environnementales et les spécialistes ne sont pas dupes et doutent d'un véritable engagement du gouvernement.

Deborah Tabart, présidente de la fondation australienne des koalas depuis plus de 30 ans est lassée par la situation qui perdure depuis de trop nombreuses années :

N’est-ce pas triste d’en arriver à ce stade alors qu’on aurait pu faire les choses tellement autrement

Il y a de gros décalages avec la loi, qui permet de détruire les habitats des koalas, de les tuer avec des bulldozers » - Stuart Blanch pour WWF Australia

La sénatrice verte Sarah Hanson-Young enfonce le clou et déclare dans une vidéo :

« On entend le Premier ministre et sa ministre de l’environnement dire à quel point les koalas sont importants, mais ils continuent pourtant de donner des permissions à des mines et à de grosses entreprises, pour détruire et réduire à néant l’habitat des koalas. Nous avons besoin d’un moratoire immédiat sur ces destructions »

Le gouvernement affirme qu’il reste près de 190 000 koalas sur la côte Est alors que les associations avancent un chiffre entre 40 000 à 80 000 au maximum soit 30% en moins depuis les incendies en 2019 et 2020.

Pour Deborah Tabart, les koalas sont déjà en voie d’extinction, d’où l’urgence de tout faire pour les sauver et les protéger. Mais, elle a de quoi rester sceptique au regard du contexte politique australien car des élections vont se dérouler en 2022. Cet intérêt soudain pour l’animal pourrait alors n'être qu’une promesse de campagne plutôt qu’un réel engagement.

Christie, volontaire de l’association WIRES, recueille chez elle au nord-ouest de Sydney des animaux blessés avant de les relâcher dans leur habitat naturel et elle aussi soupçonne une manœuvre politique :

« Je pense que les koalas ont une super image, une grande visibilité, en particulier à l’international ; c’est très bénéfique pour le gouvernement de dire que maintenant ils s’en occupent… Mais est-ce que ça va vraiment changer la façon dont on gère ? Mystère »

Car au-delà des 50 millions de dollars, aucun détail sur la méthode et pourtant, les défenseurs de l’environnement attendent des actes et ne laisseront pas la classe politique instrumentaliser le koala comme une mascotte en période électorale.