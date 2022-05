51 degrés à l'ombre ce week-end à Jacobabad, au sud du Pakistan, pendant qu'à New Delhi le thermomètre montait à 49 degrés. L'été bat des records dans ces deux pays, où les canicules sont de plus en plus fréquentes.

La sécheresse en Inde © AFP / Prakash Singh

Alors que quatre marqueurs clés du changement climatique ont battu de nouveaux records en 2021 d'après l'Organisation météorologique mondiale, à savoir :

Les concentrations de gaz à effet de serre

L'élévation du niveau de la mer

L'acidification des océans

La température des océans

Alors aussi que le Moyen-Orient suffoquent sous des tempêtes de sable impressionnantes et alors que nous avons très chaud ici en France cette semaine, d'autres ont encore plus chaud, à la limite du vivable. Dans le sud du Pakistan ou on a enregistré 51 degrés à l'ombre le week end dernier.

En Inde, particulièrement dans le nord du pays comme au Rajasthan, ou les éleveurs désespèrent aussi devant la terre si sèche qu'elle est toute craquelée. Même les oiseaux sont déshydratés. Ils tombent littéralement du ciel et des arbres épuisés.

Le témoignage de Sébastien Farcis, le correspondant de France Inter et RFI à New Delhi :

Il a fait 49 degrés ce dimanche. Je pense que j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est vraiment le record absolu. C'est très inquiétant.

Quand on demande aux gens ici 'comment est ce que vous survivez ?' Ils disent 'on survit parce qu'on n'a pas le choix'. J'ai été sur un chantier de construction par une température qui était à 47 degrés en extérieur. Eux, ils disent 'oui, il fait chaud. Mais bon, on travaille, on doit travailler, c'est pas comme si on avait le choix.'"

Une vague de chaleur exceptionnelle

Des records de température en sachant que mai et juin sont les mois d'été, les mois de la saison sèche en Inde. Mais Fabio d'Andréa, spécialiste des événements extrêmes au laboratoire de météorologie dynamique de l'Ecole Normale Supérieure, confirme le caractère exceptionnel de cette vague de chaleur.

"Normalement, les températures augmentent petit à petit à partir de fin mars, jusqu'à atteindre un maximum en mai-juin. Cette année, les températures ont augmenté très, très rapidement, tout de suite. Déjà fin mars. Il y a l'effet du changement climatique. Mais il y a aussi des effets locaux."

Effets locaux, à savoir la variabilité naturelle, mais aussi le fait que les sols sont très secs après un hiver avec peu de pluies. Donc ça ne rafraîchit évidemment pas. Et puis il y a aussi un élément assez étonnant, Fabio d'Andréa :

"La réduction de la pollution atmosphérique de poussières, qui était très importante en Inde et au Pakistan. Et heureusement, il y a des politiques qui tendent à le réduire, mais malheureusement ça a pour effet de réchauffer l'atmosphère parce que cette poussière bloquait la radiation solaire."

Des canicules de plus en plus fréquentes

C'est vous dire la complexité de la situation dans cette région du monde ou les canicules sont de plus en plus fréquentes. Elles se rapprochent dans le temps.

"Ce type d'événement augmente et donc il faudra s'habituer parce que quoi qu'on fasse, même si on a le comportement le plus vertueux possible dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pendant quelques dizaines d'années, le climat va continuer à se réchauffer de toute façon."

Adaptation absolument nécessaire. Donc le GIEC soulignait cette urgence de s'adapter dans un rapport à la fin du mois de février, au moment ou la guerre en Ukraine commençait. Avec aussi un risque de ne plus pouvoir habiter dans certaines zones parce que, souligne le climatologue :

Il y a des températures au dessus desquelles on ne peut simplement pas vivre. Les météorologues appellent ça la température de bulbe mouillé.

Le bulbe ou thermomètre mouillé. C'est notre capacité à refroidir notre corps en transpirant. Mais dont les limites sont atteintes en fonction de la température extérieure et du taux d'humidité.

Ce qui préoccupe, c'est que, avec le changement climatique et les projections pour le futur, il pourrait y avoir de plus en plus de dépassements, dans des régions de plus en plus grandes qui deviendraient par conséquent inhabitables.

Une situation comme celle que vivent Indiens et Pakistanais pourrait-elle nous toucher en Europe et même en France ?

"50 degrés, c'est pas du tout exclu. En fait, je pense qu'on y arrivera d'ici la moitié du siècle. Je pense qu'il y aura des événements comme ça. Il ne faut pas oublier qu'on a touché 46 en France et on n'avait jamais connu ça."

46 degrés. C'était à Vérargues, dans l'Hérault, le 28 juin 2019. Fabien d'Andréa estime cela dit que ce n'est pas l'hyper thermie qui nous fera tous mourir. Les conséquences sur les ressources et les tensions associées sont à craindre encore plus.

"La complexité du monde fait que ces événements ont des dégâts bien avant qu'ils deviennent vraiment terribles du point de vue physique ou physiologique."