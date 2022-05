L'assemblée générale annuelle de Total Energies avait lieu ce mercredi, mais des activistes du climat ont bloqué une grosse partie des actionnaires à l'entrée, en dénonçant la politique climatique du groupe et sa présence en Russie. A l'intérieur, Patrick Pouyanné a déroulé son discours...

Des militants pour le climat bloquent l'accès à la salle Pleyel où devait se tenir une assemblée des actionnaires de Total Energies à Paris © AFP / Bertrand Guay

Ce 25 mai est une date que j'avais inscrite dans mon agenda puisque c'était ce matin l'assemblée générale annuelle de Total Énergie. La première en présentielle, comme on dit, après deux ans d'actionnaires en visio en raison du Covid. Sauf que les militants se sont invités devant la salle Pleyel à Paris. Ils étaient très déterminés. Il y avait 250 personnes à l'appel de quatre ONG, dont Edina Ifticene, chargée de campagne énergies fossiles.

« Il est hors de question qu'on les laisse faire. Ce n'est pas normal de les laisser lors d'une A.G. communiquer leur greenwashing. Il faut rappeler les chiffres. Quand Total, c'est 90 % de production de fossiles pétrole et gaz, c'est 70 % d’investissement dans les fossiles aujourd'hui. Il n'y a pas de changement de business model. Ça reste une major pétrolière et gazière. Total, c'est un plan climat qui favorise l'expansion. Donc ça veut dire le développement des projets pétroliers et gaziers. »

Et Total est toujours en Russie, ajoutent les militants sous les yeux des actionnaires bloqués à l'entrée ce matin. Ils ne sont d’ailleurs pas très contents. Et finalement, personne n'a pu rentrer passé 8 h et demie. Du coup, l'assemblée générale s'est faite en visio, dans une salle très clairsemée donc, avec le boss Patrick Pouyanné, certainement ravi de la situation. Il a déroulé pendant plus d'une heure les stratégies et perspectives du groupe. Et voilà ce que ça donne au chapitre climat.

« Vous le savez, votre compagnie s'est engagée dans une stratégie de transformation qui s'était incarnée en 2021 dans le changement de dénomination total qui est devenu Total Energie pour répondre au double défi du développement durable et de la transition énergétique en route vers la neutralité carbone à horizon 2050. »

Il poursuit : « En 2021, nous avons réduit de façon substantielle les émissions de nos installations opérées de 20 % par rapport à 2015. »

Alors, Lucie Pinson n'accroche pas du tout. Il faut dire qu'elle en connaît un rayon puisqu'elle est fondatrice de l'ONG Réclame Finance, spécialiste du sujet. Le plan climat de Total Énergie est une mascarade pour elle.

« C'est un plan dit « climat » mais qui, aujourd'hui, n'a de climat que le nom puisqu'il contient des objectifs de décarbonation. Mais les objectifs de décarbonation sont extrêmement insuffisants puisque Total Énergie compte baisser ses émissions d'ici 2030 de 7 %, en étant très large par rapport aux niveaux d'émission de 2015. Or, la science aujourd'hui nous dit que les sept, il ne faut pas les effectuer sur quinze ans, mais tous les ans, jusqu'en 2030, si on souhaite tenir notre objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. »

Elle poursuit : « Total, aujourd'hui est la septième entreprise du secteur pétrolier et gazier à débloquer le plus de nouveaux projets d'hydrocarbures. Donc, à rebours complet des recommandations des scientifiques du GIEC ou de l'Agence internationale de l'énergie. »

Le groupe investit certes des milliards dans les énergies renouvelables, c'est vrai. Mais Greenpeace le disait tout à l'heure 70 % des investissements vont encore malgré tout dans le gaz et le pétrole. C'est encore plus de milliards. Preuve, selon les militants, que les dividendes des actionnaires sont encore aujourd'hui plus importants que le climat. Actionnaires qui ont voté à 88,9 % ce plan. Une honte pour les ONG.

Comme Shell, BP, Repsol, mais aussi BNP Paribas, Axa, Société Générale ou Crédit Agricole, etc. Les principaux financeurs français de projets fossiles savent que la pression citoyenne se fait de plus en plus forte. Ils l'ont tous vécu ces derniers jours et peuvent de moins en moins l'ignorer malgré donc des actionnaires fidèles.