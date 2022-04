Jusqu'ici, on connaissait l'emplacement des plus de 200 000 glaciers de montagne présents sur Terre. Mais des chercheurs ont réussi à en déterminer le volume, c'est à dire la quantité de glace (et donc d'eau) qu'ils contiennent. Une avancée majeure pour la gestion de la ressource.

Vue sur le glacier de la Mer De Glace parmi les montagnes du massif du Mont Blanc, Alpes, France. © Getty / Andrew Luyten

Rediffusion du 10 février 2022

Les glaciers, masses de glace dans les montagnes qui s’écoulent sous l’effet de leur propre poids sont souvent mis en avant lorsque l’on évoque le réchauffement climatique. Par exemple la célèbre "Mer de glace" dans les Alpes qui se réduit comme peau de chagrin d’année en année.

Nous sommes capables de situer les 200 000 glaciers de montagne dans le monde grâce aux satellites mais jusqu’à lundi dernier, nous n’étions pas en mesure d’évaluer leur volume et donc, la quantité d’eau qu’ils renferment.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En effet, le 7 février 2022 paraît dans Nature Geoscience un atlas des glaciers en 3D piloté par le glaciologue de l’institut des géosciences de l’environnement à Grenoble, Romain Millan : _"_Cet atlas nous permet de vraiment comprendre la forme des glaciers. C’est important pour les projections futures car cela permet de savoir précisément quelle est la glace qui va fondre en premier et celle qui va rester le plus longtemps. Il y a des millions de personnes qui dépendent des ressources en eau issues de la fonte de ces glaciers donc il est donc crucial de pouvoir quantifier ces masses d’eau pour mieux anticiper les effets du changement climatique.”

Tous les éléments nécessaires pour mieux organiser et gérer la ressource en eau sur place, puisque les décideurs en particulier auront une meilleure idée de l’échéance : 20 ans, 50 ans ou 70 ans.

Et, mauvaise surprise dans les Andes avec la découverte par exemple un stock d’eau 26% plus faible que ce qu’on pensait jusque-là aux abords de La Paz. A l’inverse, en Himalaya les volumes sont plus importants de 37%.

Comment les chercheurs ont-ils réussi à déterminer les quantités de glace ?

La manière la plus simple est d’aller sur les glaciers et de mesurer leur épaisseur, ce qui a été fait pour quelques milliers de glaciers. Mais, en sachant que l’écoulement du glacier est corrélé avec sa masse une méthode a été mise au point.

"Les satellites ne peuvent pas voir l’épaisseur sous la glace. Il a donc fallu utiliser des données supplémentaires : le déplacement et la déformation de la glace. Si la glace se déforme de telle façon et qu’elle a telle vitesse en surface alors on peut en déterminer l’épaisseur explique Mathieu Morlighem professeur de sciences de la Terre à l’université de Dartmouth aux Etats Unis.

Après deux ans de recherches, les conclusions sont sans appel : l’ensemble des glaciers de montagne recèlent moins d’eau qu’on ne le croyait. On pourrait presque croire qu’il s’agit d’une bonne nouvelle à la lecture des prévisions du GIEC sur l’augmentation du niveau des mers car les quantités d’eau qui se déverseront au final dans les océans seront moindres. Mais ce n'est pas le cas !

Le message que l’on ne veut pas faire passer c’est : on est tranquille il y a moins de glace qui va fondre… C’est complètement faux, il n’y a aucune révision des projections.

Et surtout même si tous les glaciers fondaient d’un coup cela reste une quantité dérisoire à l’égard de l’augmentation du niveau des mers causée par la fonte des calottes polaires. Pour donner un ordre d’idée : si tout l’Antarctique fondait, le niveau des mers augmenterait de 57 mètres.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tous les éléments de l’étude, parue dans la revue Nature Geoscience, sont publics bien sûr, et donc à la disposition du reste de la communauté scientifique et pourquoi pas de certains gouvernements.