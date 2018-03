La plateforme de streaming Blackpills, qui diffusait seulement des mini-séries, se lance dans la fabrication d'émissions : le résultat est inégal mais affiche une diversité très précieuse à la télé ! A voir aussi : Resist, série documentaire galvanisante sur un groupe d'activistes américains.

Voilà qui apporte un coup de frais réjouissant à la télévision. Blackpills est une application gratuite, à télécharger sur smartphone ou tablette. Un média urbain à destination des jeunes, qui existe depuis un peu moins d'un an et proposait au départ uniquement des mini-séries. Depuis quelques jours, vous y trouverez aussi des émissions et des pastilles quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.

De la diversité à la télé !

L'ambition est d'être transgressif et addictif (d'où ce nom, qui évoque de mystérieuses pilules noires). Peut-être a-t-il été embauché pour la case "transgression", en tout cas Yassine Bellatar propose une émission quotidienne d'un quart d'heure depuis lundi sur Black Pills. Son talk show, mélange de stand up et d'interview, s'appelle Indéfendable : l'humoriste fait quelques vannes sur l'actualité avant de recevoir un invité dans une ambiance "entre potes". Ce soir, ce sera Rokhaya Diallo. Pour les amateurs de foot, jetez un œil à l'émission d'Agathe Auproux, Ketchup Maillot, qui a le mérite d'être originale sur la forme. Autre conseil : la pastille mode Régis c'est chic. Régis est un gamin d'Aulnay sous bois mordu de fringues, qui vous recommande la doudoune oversize achetée dans une friperie, pour s'habiller "en sac de couchage chic" (je n'invente rien), mais vous interdit le bonnet à pompons ! Tout cela est inégal mais le point commun, c'est la diversité. Des visages de toutes les couleurs à la télévision, ça n'est pas rien. Et si les patrons de chaines s'abonnaient tous à Blackpills?

"Rien d'autre à perdre que nos chaines"

Je voudrais surtout nous recommander une série documentaire à voir sur cette plateforme : "Resist". Une immersion dans le quotidien d'un groupe de militants américains opposés à la construction d'une nouvelle prison à Los Angeles. Quand on entend parler de cette ville, c'est rarement pour son système carcéral. LA est pourtant un géant mondial en la matière. Ces activistes, et notamment l'une des fondatrices du mouvement "black lives matter" se battent pour que l'argent de ce projet de nouvelle prison soit réaffecté à l'éducation, la formation, la santé de leurs communautés. Comprenez : les noirs et les latinos. On ne comprend rien aux Etats-Unis tant qu'on a pas perçu l'importance du mot communauté là-bas. Et c'est l'un des intérêts de cette série documentaire au rythme très enlevé. Le slogan de ces militants : "on n'a rien d'autre à perdre que nos chaine". Galvanisant.

Resist : série documentaire à voir sur Blackpills. Les quatre premiers épisodes sont déjà en ligne.