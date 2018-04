"Ils sont comme vous, à quelques millions près". MTV filme la vie quotidienne de cinq jeunes gens très riches que vous allez adorer détester.

Richissitudes, sur MTV : un docu-réalité sur les débuts professionnels de cinq héritiers entre 20 et 30 ans. © Richissitudes - MTV Networks

Je vous présente Elena, Katia, Kevin, Thibaut et Laura : ils ont entre 20 et 30 ans et sont très très riches. Ce sont les héros de Richissitudes, une émission de télé-réalité française diffusée sur MTV. On suit au plus près leur vie quotidienne et comme prévu, c’est vraiment passionnant : Thibaut passe son temps à programmer des voyages et à offrir des cadeaux hors de prix à sa copine. Si j’ai bien compris, il n’a pas vraiment de métier. A moins que « gosse de riche » ne soit une profession.

Apprendre aux gens à être heureux

Les autres en revanche, veulent se lancer dans la vie active. Katia est créatrice de mode : ses parents paient ses défilés "parce que l'argent ne pousse pas dans les arbres ! " Ma préférée, c’est Laura, à qui ses parents ont payé un tour du monde d’un an après ses études à Londres. Elle a un projet professionnel béton : créer une chaine Youtube pour apprendre aux gens à être heureux.

Ils sont comme nous, à quelques millions près

Évidemment, on a envie d’en prendre un pour taper sur les autres. Le montage et la voix off de l’émission adoptent un ton très décalé, comme souvent sur MTV : tout est fait pour que ces charmants héritiers passent pour des andouilles. Le résultat est drôle. D'ailleurs ce n'est pas exactement de la télé-réalité : MTV appelle ça un obs-doc ou un docu-réalité, parce que les personnages évoluent dans leur quotidien habituel.

La morale de Richissitudes, c'est que personne n’échappe à la caricature, surtout pas les plus riches ! Et cette émission, en un certain sens, crée du lien social. Si Si ! Elle prouve qu’on peut tout à fait être très riche et très bête. D’ailleurs le slogan de l’émission le dit bien : « Ils sont comme vous, à quelques millions près ». Même les plus riches sont nos concitoyens : ils sont complètement concitoyens.

« Richissitudes », c’est tous les mardis soir à 22h40 pour les abonnés à la chaîne MTV.