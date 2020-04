Ce n'est pas un algorithme qui vous conseille un film, mais votre cinéaste préféré(e) ! Si vous ne connaissez pas encore la Cinetek, il est grand temps de découvrir cette plateforme cinéphile de vidéo à la demande, qui propose un tarif spécial confinement.

Michel Piccoli et Romy Schneider dans "les choses de la vie" (Claude Sautet, 1969). © AFP / Fida Cinematografica / Lira Film / Collection ChristopheL

La cinéphilie va nous sauver du désespoir confiné. La Cinetek est une plateforme de vidéo à la demande qui repose sur une idée aussi simple que géniale : votre cinéaste préféré vous conseille ses films préférés. Pas les siens, les films des autres qu'il ou elle aime. Des réalisateurs et de réalisatrices ont soumis à la Cinetek une liste de 50 titres, leurs films de chevets. Toutes ces listes sont consignées sur le site. Vous pouvez les consulter gratuitement et si un film en particulier vous fait de l’œil, il faut payer pour le regarder. Tarif spécial confinement : c'est 1 euros 99 par film. A ce prix-là, franchement, pourquoi se priver des « Choses de la vie »? Film recommandé, notamment, par Claude Lelouch et Michel Hazanavicius. Souvenez-vous de Romy Schneider, épaules nues et lunettes en écailles... Ce film de Claude Sautet fait partie d’une sélection « réconfort » proposée par la Cinetek à l’occasion de la crise sanitaire. On y trouve aussi « Marius et Jeannette », « Beetlejuice », ou encore « Chacun cherche son chat ».

La passion des listes

Si vous préférez vous abonner, comptez trois euros par mois ou trente euros par an. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on peut aussi naviguer sur la cinetek.com sans débourser un centime, juste pour découvrir les classements. Attention, si comme moi vous aimez les listes, vous allez y passer des heures. On peut chercher des points communs entre les listes : par exemple, « La vie est belle » de Frank Capra fait partie des films favoris de Costa Gavras, Agnès Jaoui et Bruno Podalydès. Il y a aussi de vrais scandales : deux cinéastes seulement recommandent « E.T », de Spielberg !

Et votre palmarès à vous ?

"E.T.", l'un des films préférés de Céline Sciamma. Ma liste favorite, enfin, est celle des films les plus cités, ceux qui reviennent le plus souvent, autrement dit le « top des listes ». Celui qui arrive en tête c'est « L’Aurore », un film de Murnau. Je ne l’ai pas vu, mais j’en ai très envie depuis que je sais qu'il est plébiscité par Damien Chazelle, Agnès Varda, Martin Scorsese, Wim Wenders et Riad Sattouf. En deuxième position, on trouve « Vertigo », d’Hitchcock. « Sueurs froides », pour le titre en VF. Ce film est cité par vingt cinéastes.

Sachez que la Cinetek propose uniquement des films du vingtième siècle, donc rien qui ne soit sorti après 2000 au cinéma. Évidemment, vous savez ce qu'il vous reste à faire : dressez votre palmarès ! Votre liste des 50 meilleurs films. Allez, au boulot. Qui ose prétendre qu'on s'ennuie, pendant le confinement?

Le site de la Cinetek.