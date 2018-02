Pourquoi a-t-on cette impression diffuse que tout va trop vite ? « Tout s’accélère », documentaire diffusé samedi soir sur Public Sénat, est signé d'un ancien trader devenu instituteur. Un film lumineux qui mérite que vous lui consacriez 1h20 de votre temps.

Tout s'accélère © LaClairière Production

L'horaire de diffusion n'est pas idéal mais il y a des rediffusions. Débrouillez-vous mais ne ratez pas cette pépite ! Tout s'accélère est un documentaire sorti en 2016 au cinéma, diffusé samedi à 23h25 sur Public Sénat. Le réalisateur est un ancien trader devenu instituteur : une reconversion qui lui a permit de chambouler sa façon de voir le monde. Avec ses élèves de CM2, Gilles Vernet s’interroge sur le temps et c’est passionnant.

D’où vient cette impression, diffuse, que tout va trop vite ? Le prof donne la parole à ses élèves, qui ont des propos souvent lumineux. Puis la classe part à la recherche de ceux qui peuvent les aider à comprendre l’accélération du temps : un philosophe, un physicien, etc. On est à mi-chemin entre la fable poétique et la réflexion philosophique, mais c’est aussi très drôle, souvent. Les enfants ont une représentation du temps dont on devrait s’inspirer, eux qui nous voient courir tout le temps. L’un d’eux constate notamment que c’est l’homme qui a inventé le temps : c’est nous qui découpons le temps en heures, en minutes en secondes. Alors pourquoi se faire piéger par une chose que l’on a inventée ? C’est absurde.

Tu t'ennuies ? Quelle chance !

La technologie est-elle la grande coupable ? La question est soulevée, bien sûr, et la réponse penche vers le oui. Dans un monde connecté où les solutions pour gagner du temps se multiplient, où est passé tout le temps gagné ? L’accélération du temps correspond à une crise de la patience. On veut tout, tout de suite. Et on a peur du vide. Dès qu’on a un moment de creux, on cherche à le remplir. Alors reprenons le temps de profiter du vide. Et si un enfant vous dit qu’il s’ennuie (ils le font souvent, non ?) répondez-lui : « quelle chance tu as ! ». La créativité, l’imagination se construisent dans ces moments d’ennui, où rien ne se passe mais où l’esprit fonctionne à plein tube.

Tout s’accélère. Samedi 3/02 à 23h25 sur Public Sénat (canal 13 de la TNT). Rediffusions : le 4/02 à 9h55, le 11/02 à 9h et à 19h.

