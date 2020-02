Ce documentaire, à voir en replay sur France 3 Provence Alpes Côte d'Azur, a suivi pendant plusieurs mois les bénévoles qui portent un projet de supermarché collaboratif et coopératif à Marseille. Partout en France, des projets similaires se développent. La fronde contre la grande distribution s'organise.

En attendant d'ouvrir leur supermarché, les bénévoles de Super Cafoutch gèrent une épicerie test à Marseille. © Steeve Calvo

Avant de vous dire pourquoi le documentaire "Bienvenue chez Super Cafoutch" mérite que vous le regardiez en replay sur France 3, une précision sémantique s'impose. Mais qu'est-ce qu'un cafoutch? Nos auditeurs et auditrices du Sud de la France le savent, les autres s'interrogent. Un cafoutch, c'est un cagibi, un débarras, un endroit où l'on stocke de tout et de rien. Le mot vient de l'occitan cafoucho, synonyme de cahute.

Des bons produits à prix abordables

Le nom de ce projet, "Super Cafoutch" est rigolo, mais le projet, lui, est très sérieux. Nicolas Bolle, le réalisateur du documentaire, a suivi pendant plusieurs mois les centaines de bénévoles marseillais qui essaient de changer les règles du jeu de la consommation. Leur supermarché n'existe pas encore, ils cherchent un local, mais ils ont ouvert une épicerie test en 2018, un mini cafoutch. L'idée, c'est d'éviter la grande distribution et ses marges trop élevées. Privilégier des produits de qualité, éthiques, locaux, pas toujours forcément bio. Garantir la traçabilité. Donner la priorité aux petits producteurs. Le tout pour des prix abordables. Et la condition, pour y faire ses courses, c'est de se relever les manches : chacun doit travailler trois heures par mois : tenir la caisse, réceptionner les livraisons, mettre les produits en rayon, etc. Le client est aussi employé du magasin, en quelques sortes.

Des magasins similaires, il en existe un peu partout en France. Une quarantaine au total, à différent degrés d'avancement du projet. Celui qui marche le mieux, c'est "la Louve", à Paris. Tous n'ont pas exactement la même politique, notamment sur le choix des produits. Et justement, ce qui est passionnant dans ce documentaire, c'est qu'il montre les discussions, les désaccords au sein des créateurs de "Super Cafoutch". C'est une structure coopérative (une personne une voix), on discute de tout. Faut-il privilégier la qualité irréprochable des produits ou l'ouverture au plus grand nombre?

Besoin de soutien public

Chaque produit en rayon peut donner lieu à un débat. Confiture bio mais dont les fraises viennent du Maroc ou confiture locale pas bio? Et les chewing-gums biodégradables mais infects, est-ce qu'on continue à les vendre? Des questions, aucune certitude, et chacun y trouvera matière à réflexion. C'est la grande force de ce documentaire. Maintenant, ce dont a besoin Super Cafoutch, c'est d'un soutien des pouvoirs publics, pour pouvoir ouvrir son supermarché. Mais le soutien de la mairie de Marseille n'est franchement pas massif.

"Bienvenue chez Super Cafoutch" (documentaire de Nicolas Bolle, 52 minutes), à voir en replay sur France 3 Provence Alpes Côte d'Azur.

Le site de l'association Super Cafoutch.