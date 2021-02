Le chanteur pop est accompagné par un piano, un violoncelle ou un chœur des gospels. Ses tubes ont été réarrangés pour l'occasion. Ce concert unique et intimiste, enregistré à l'Opéra Royal du château de Versailles, est diffusé sur CultureBox, nouvelle chaîne éphémère de France Télévision. Voilà qui requinque !

Mika à l'Opéra Royal de Versailles, décembre 2020 © CultureBox, France Télévision, Electron Libre Productions

Rendez-vous sur le canal 19 de la TNT : c'est la chaine éphémère lancée par France Télévision. La mission de CultureBox est de combler notre manque de spectacles vivants et de soutenir le monde de la culture. Daphné Burki et Raphal Yem sont les deux visages de CultureBox, ils animent tous les soirs une émission avec des invités, à 20h10. Et ensuite, autour de 21h, un spectacle est proposé. Ce mercredi 3 février, vous y verrez un concert exceptionnel, encore jamais diffusé (il le sera à nouveau vendredi 5/02 sur France 5) : Mika à l’opéra royal du château de Versailles.

Un concert enregistré en décembre 2020, devant un public restreint, masqué mais dans un décor exceptionnel. L’opéra royal du château de Versailles est une salle sublime, construite il y a 250 ans. Elle devait d'ailleurs fêter cet anniversaire avec faste tout au long de l’année 2020 (autant vous dire que rien ne s’est passé comme prévu).

Gauthier Capuçon au violoncelle

Mika s’offre ici l’occasion de rappeler qu’il est issu de la musique classique : ce chanteur pop à la voix de tête a étudié au très prestigieux conservatoire de Londres, le Royal College of Music. Ses chansons ont été réarrangées pour l’Orchestre de l’Opéra Royal, pour un concert acoustique et intimiste. Ses tubes bien connus accompagnés au piano, au violon ou même avec un chœur de gospels prennent un autre visage. Le temps s’arrête quand Mika interprète « without her », chanson de Harry Nielson, accompagné par Gauthier Capuçon au violoncelle. L’instrument et la voix à égalité : on croirait un duo entre le chanteur et le violoncelle.

L'émotion du retour sur scène

Mika, qui porte une chemise blanche à jabot sous une veste noire, change ici de registre, mais il garde une énergie très pop : il est habité, radieux et visiblement très ému de ce retour sur scène. Il parvient même à dérider le public impressionné par le décorum !

Comment vous dire ? Voilà qui console, qui requinque, qui donne la chair de poule. CultureBox fait du bien. On ne sait pas combien de temps durera cette chaîne éphémère, évidemment. Cela dépendra des conditions sanitaires et de la résurrection du spectacle vivant. Bref, cette chaîne est très chouette, mais vivement qu’elle s’arrête !

Mika à l’Opéra Royal de Versailles : mercredi 3 février à 21h sur CultureBox, canal 19 de la TNT. Ou sur le site internet de France Télévision.