Connaissez-vous Logan Paul ? Un jeune américain de 22 ans, 1m88, bien bâti, mèche blonde typique de Californie et avec un air de brute épaisse, de "bully" comme on dit aux Etats-Unis...

Logan Paul, c’est 15 millions d’abonnés sur YouTube, ce qui en fait l’une des plus grandes stars de la plateforme.

Alors, comment pourrait-on qualifier ses vidéos… Pour faire simple : il passe son temps à filmer son quotidien. On le voit notamment en train de s’agiter, de crier, de sauter, de boire, de beugler,… Bref, on le voit en train d’être lui, Logan Paul, un mec pas très malin mais heureux d’exister et de se montrer.

De temps à autre, on voit sa famille aussi. On voit bien sûr son frère, lui aussi Youtubeur, avec qui il se chamaille, parfois très violemment. Mais aussi sa mère avec qui il a tourné récemment une vidéo assez particulière. Pour Noël, Logan a bandé les yeux de sa mère à l’aide d’une nuisette et puis il lui a balancé à la figure 10 000 dollars en cash.

Un peu étrange comme cadeau…

Mais c’est du Logan Paul tout craché. Il passe son temps à repousser tout type de limite. Plus c’est absurde, plus c’est vulgaire et plus il prend du plaisir.

Le plus inquiétant dans tout cela, c’est que sa communauté de fans (le « Logang » comme il l’appelle) ne fait que s’agrandir. Et ses obscénités ont fait école : on ne compte plus les chaînes YouTube qui s’inspirent de Logan Paul. Il a réussi à faire de sa connerie un business on ne peut plus florissant.

Ces dernières 24h, le vent a peut-être tourné pour Logan Paul

Le Youtubeur est en ce moment même en voyage au Japon mais il continue à poster une vidéo par jour, comme à son habitude.

Le 31 décembre, il organise une ballade en forêt avec ses amis qu'il décide de partager sur YouTube. Titre de la vidéo en question : « On a trouvé un cadavre dans la forêt japonaise du suicide ».

Vous l’aurez compris, dans cette vidéo, on voit le corps d’un jeune homme pendu à un arbre.

Alors bien sûr, Logan filme le cadavre en gros plan, s’émeut quelques secondes du sort de ce garçon et puis continue sa route en se marrant, sans jamais penser à couper la caméra.

Tollé général. Sa communauté de fans se retourne contre lui, des stars américaines l’insultent sur Twitter et il finit par présenter ses excuses et supprimer sa vidéo. Une première dans la carrière de Logan Paul.

Le scandale est tel que sur les réseaux sociaux, on se demande s’il ne devrait pas arrêter YouTube.

Pour le moment, il est là et avec lui se pose inévitablement la question de la modération des contenus sur Internet. Si les internautes ne s’étaient pas mobilisés, la vidéo existerait encore. Doit-on exiger des plateformes comme YouTube un contrôle plus strict ou est-ce aux usagers de faire la police ?