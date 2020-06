Ce soir, soirée spéciale Blanche Gardin sur Canal+. Après une rediffusion de "Bonne nuit Blanche", la chaîne cryptée diffuse pour la première fois "Il faut que je vous parle", un spectacle que l'humoriste Blanche Gardin jouait en 2015.

Blanche Gardin avec son Molière de l'Humour en 2019 pendant la cérémonie des Molières © AFP / ALAIN JOCARD

Une nouvelle qui va faire plaisir aux amateurs de stand-up dont je fais partie. Des mois que les salles de spectacle sont fermées. Des mois que je n'ai pas vu une seule représentation d'humoriste.

Du coup, vous imaginez ma joie quand j'ai su que Canal organisait une soirée spéciale Blanche Gardin. Parce que Blanche Gardin, c'est le nec plus ultra du stand-up. Reconnue par ses pairs et par la critique comme l'une des toutes meilleures.

Alors, la soirée commence à 21h avec la rediffusion de Bonne nuit Blanche. Dorothée Barba vous en avait parlé il y a quelques mois au moment de sa première diffusion à la télé. Elle était très très emballée Dorothée et franchement, on la comprend. C'est selon moi le meilleur spectacle de Blanche Gardin.

C'est en tout cas dans celui-ci que son personnage est le plus abouti. Avec cette voix faussement hésitante qui assène des propos d'une violence et d'une drôlerie sans pareil.

Faut la voir, avec sa robe bleue et son chignon impeccable qui lui donnent des airs de grande bourgeoise, détruisant le politiquement correct à coup de massue.

Bonne nuit Blanche, c'est à 21h et c'est vraiment immanquable. Et accrochez vous parce que la soirée n'est pas finie. Juste après, on aura droit à Il faut que je vous parle, un spectacle qu'elle jouait en 2015 mais qui n'est jamais passé à la télé avant. C'est une diffusion inédite. Et pour cause : ce spectacle n'a pas été filmé. Aucune image de ce spectacle n'est disponible.

Comment Canal s'est débrouillé pour diffuser à la télé un spectacle qui n'a jamais été filmé ?

Je vous explique : il existait une bande son de ce spectacle. Ils ont donc demandé à l'illustrateur Fabcaro de dessiner une Blanche Gardin animée, sur scène, derrière un micro.

Alors, c'est assez expérimental. Si je dois être totalement honnête, je suis obligé de vous dire que j'ai trouvé le procédé un peu pénible. Un spectacle animé d'une heure, c'est franchement trop long.

Mais ça a au moins le mérite de nous faire découvrir des blagues inédites de Blanche Gardin.

Soirée spéciale Blanche Gardin à partir de 21h sur Canal