Dans cette série à sketches diffusée sur France 4, huit comédiens se moquent de la génération accro aux réseaux sociaux, avec une bonne dose d'humour absurde.

Adaptation fidèle d'une série québécoise, "Like-moi !" est diffusée sur France 4. © Nicolas Velter - France 4

France 4 a bien raison de s'intéresser à ce qui se trame à l'étranger. Après la Norvège, place au Canada, et c'est une réussite. La chaîne diffuse depuis quelques semaines l'adaptation d'une très bonne série norvégienne pour ados, qui s'appelle Skam. Et voici donc maintenant le Canada avec "Like-moi !" : adaptation d'une série québécoise, qui s'adresse plutôt aux jeunes adultes mais qui peut faire marrer tout le monde. Le portrait d'une génération esclave des réseaux sociaux et du smartphone. C'est de la fiction à sketchs : il n'y a pas d'histoire à suivre au long cours, et les huit comédiens jouent un rôle différent dans chaque saynète de trois minutes. Dans l'un des épisodes, un couple installé dans son salon reçoit un selfie d'un couple d'amis. Et ça dégénère en guerre impitoyable de selfies.

Discussion par emojis

Un autre épisode raconte une discussion complètement ubuesque entre un homme et une femme uniquement à base d'émoji, ces petits dessins de cœur, de ballon ou de caca qu'on peut envoyer par SMS et qui font office de conversation. Évidemment, cela va donner lieu à des quiproquos savoureux. Ce qui est très habile, c'est que la satire est bienveillante : ces sketchs se moquent de la génération 2.0, mais avec beaucoup de tendresse. Les sites de rencontre y passent aussi, bien sûr. Mais tout ne tourne pas toujours autour des nouvelles technologies. Dans un autre épisode très efficace, un type commande un capuccino dans un de ces bars où l'on écrit votre prénom sur le gobelet. Et parce que la serveuse lui demande son prénom, justement, il explique que non, il n'est pas prêt à s'engager à nouveau, que sa dernière rupture a été trop douloureuse. Il part dans une envolée lyrique sur la peur de souffrir. Le gars, manifestement, regarde trop de comédies romantiques... et le regard torve de la serveuse derrière le comptoir, qui ne répond rien, est à pleurer de rire.

Humour absurde

Cette série est rafraichissante surtout parce qu'elle repose sur quelque chose qu'on voit trop peu à la télévision : l'humour absurde et déjanté. Et si ça marche, c'est parce que les comédiens - quatre hommes et quatre femmes, tous autour de la trentaine - sont excellents. Alors bien sûr, c'est inégal : tout n'est pas drôle. Bien sûr, les puristes trouvent que la version originale québécoise est beaucoup mieux. Beaucoup en France la connaissent car certains sketchs sont devenus viraux sur les réseaux sociaux : notamment celui sur un type qui refusait de regarder la photo d'un bébé. Mais regardez "Like-moi" version française, faites-vous votre avis et surtout, chers auditeurs, n'oubliez pas de m'écrire pour m'engueuler si vous n'avez pas liké. Emoji cœur. Emoji bonhomme qui rigole.

Like-moi !, de Nadja Anane et François Uzan. A voir sur le site de France 4. Diffusion tous les soirs à 20h50 sur France 4 et le dimanche à 20h30 en format long (26 minutes).