Avis aux fans de "Grand bien vous fasse" sur France Inter : l'animateur du magazine de vie quotidienne officie aussi à la télévision. Il anime "Bel et bien", le samedi matin, aux côtés d'Agathe Lecaron. Une émission conviviale et enrichissante, présentée comme un guide pour aller bien. Pas inutile, ces temps-ci, non?

Ali Rebeihi et Agathe Lecaron entourés de leur bande de chroniqueurs et chroniqueuses. © France Télévision

Le premier numéro e a été diffusé samedi dernier, il est disponible en replay en attendant le suivant, samedi prochain à 9h55. "Bel et bien" est un magazine consacré au bien-être, un guide pour aller bien. Reconnaissez qu’on en a un tantinet besoin, en ce moment. Et cette émission est présentée par... Ali Rebeihi. Évidemment, le bien-être, c’est lui ! Il anime cette émission avec Agathe Le Caron, visage de « la maison des maternelles » sur France 5.

Grand bel et bien vous fasse !

C’est, en quelques sortes, une déclinaison télé de « Grand bien vous fasse ». Alors bien sûr, on risque de confondre : cela va donner du « grand bel et bien vous fasse », ou du « bel et grand bien vous fasse ». Mais je voudrais insister sur les intérêts de regarder cette émission à la télé même quand on écoute déjà Ali Rebeihi tous les jours sur France Inter. Le premier intérêt, c’est de le voir. Car « Grand bien vous fasse » n’est pas filmée. Il n’y a pas de vidéo sur notre site internet pour cette émission, la magie de la radio est intacte. Et je dois dire que notre collègue passe avec brio le test des bras.

Comment ça, vous ne connaissez pas le test des bras ? Vous savez peut-être qu'on est ridicules, nous les gens de micro. A la radio, on a tendance à gigoter. Pour faire des signes aux techniciens derrière la vitre du studio, ou pour essayer de donner du corps à ce qu’on dit. On exagère nos gestes, on mouline, on gesticule. Aussi le passage d’un studio de radio à un plateau de télé peut-il être cruel. Eh bien dans le cas d’Ali Rebeihi, non. J’ai vérifié : il est tout à fait naturel aux commandes de cette émission. Pas de gesticulation intempestive. Chapeau, camarade !

La raclette rend heureux.se

L’émission de samedi dernier était consacrée aux aliments qui nous rendent heureux. J’ai été ravie de constater qu’Agathe Lecaron partage ma passion sans nuance pour la raclette. Et j’ai surtout compris pourquoi la nourriture nous console. Christophe André, célèbre psychiatre, participe chaque semaine à l’émission.

Si on regarde à l'intérieur du cerveau, il y a ce le cerveau émotionnel et notamment une partie qu'on appelle le striatum. Le striatum, c'est le patron.

Autrement dit, le siège de notre appétit est à cet endroit. Et comme c’est aussi le cerveau émotionnel, cela crée une confusion fréquente entre les besoins liés aux émotions et ceux liés à la nourriture. Voilà pourquoi on mange souvent pour se consoler. La maquette en 3D du cerveau que Christophe André tient dans les mains rend ses explications encore plus claires. Voilà à quoi peut servir l’image ! On peut regarder Ali à la télé même si on l’écoute à la radio. D’autant qu’il est entouré de toute une bande, très attachante, avec entre autres André Manoukian, Guillemette Odicino et Isabelle Morizet. Le thème de l’émission de samedi prochain : comment avoir confiance en soi ?

Il ne s’agit donc pas du tout de remplacer la radio par la télévision. Les deux sont complémentaires. La meilleure preuve, c’est qu’une autre émission de télé, « 28 minutes » (sur Arte) existe désormais aussi en podcast audio : depuis cette semaine, on peut télécharger Élisabeth Quin et ses invités, puis les écouter, sans l’image. Idéal pour aller courir, par exemple. Grand bien nous fasse !

« Bel et bien », émission présentée par Agathe Le Caron et Ali Rebeihi, sur France 2 tous les samedis matin à 9h55.