A voir sur Canal+ à 18h50 : le Jamel Comedy Kids.

C'est L'école des fans avec des humoristes et avec Jamel Debbouze dans le rôle de Jacques Martin. Sinon, on retrouve les mêmes codes qui ont fait le succès de l’Ecole des Fans : de la bienveillance, des enfants talentueux et des parents tout fier d’accompagner leur bambin.

Et comme dans l’Ecole des Fans, on rend hommage aux artistes préférés des enfants (et des parents !) en jouant leur plus grand numéro. On joue les textes de Dany Boon, de Muriel Robin, de Gad Elmaleh ou encore de Kev Adams. Mais à aucun moment, on ne pense dans cette émission à faire écrire des sketchs à ces gamins.

Dans le Jamel Comedy Kids, les apprentis humoristes ne sont que des interprètes et cela en dit long sur ce qu’est la scène humoristique française en 2018.

Il y a quelques mois, un Youtubeur s’est fait remarquer en épinglant certains humoristes pour plagiat. CopyComic, c’est son pseudo sur Youtube, a notamment prouvé que Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh se sont largement inspirés de stars du stand-up américain.

Et quand on voit ses vidéos, on ne peut s'empêcher de penser que Jamel joue quand même mieux les sketchs de Dave Chappelle que Dave Chappelle lui-même !

Et en réalité, ce n'est pas étonnant puisqu'en France, les humoristes viennent le plus souvent de l'interprétation théâtrale alors que les comiques américains sont avant tout des auteurs.

Bref, en cela, le Jamel Comedy Kids respecte assez bien la tradition de l'humour français. Le rire vient avant tout de l'IN-TER-PRÉ-TA-TION. Enfin... on aurait aimé voir ces bambins écrire leur propre sketch. Avec un peu d'effort, ils auraient même pu se faire plagier par leurs aînés...