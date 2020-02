Au lendemain des attentats de 2015, cette ancienne avocate avait ému le monde entier avec ses mots de paix et de fraternité, filmés au hasard d'un micro-trottoir. Danielle Mérian, 82 ans, crée aujourd'hui une chaîne Youtube pour mettre en lumière son combat contre les mutilations génitales en Afrique.

Danielle Mérian est une ancienne avocate, militante aguerrie, et désormais jeune Youtubeuse. © Jean-Michel Vanzo

La petite nouvelle a 82 ans. Danielle Mérian lance ce jeudi 6 février une chaîne Youtube. Elle a diffusé depuis quelques jours des courtes vidéos pour l'annoncer et pour aller à la pêche aux abonnés. Son nom vous est familier, sans doute. Une vidéo d'elle après les attentas de 2015 avait fait le tour des réseaux sociaux. Cette grand-mère très propre sur elle, avec son petit foulard noué autour du cou, était venue déposer une fleur devant le Bataclan le 14 novembre. Elle en avait profité pour lancer un message de paix devant une caméra de BFMTV. La séquence est devenue virale en un éclair, preuve que ces mots faisaient un bien fou à tout le monde.

"Mamie Danielle", comme beaucoup l'ont appelée à l'époque, est une femme engagée depuis le plus jeune âge. Cette ancienne avocate, catholique fervente, a milité contre la torture et contre la peine de mort, elle a soutenu les grands-mères de la place de mai en Argentine, ces femmes qui se battent pour retrouver les enfants enlevés pendant la dictature militaire. Et depuis quelques années, elle est aussi engagée dans la lutte contre l'excision, avec l'association "SOS Africaines en danger". C'est ce combat qui est au cœur de sa nouvelle chaîne YouTube. Elle a choisi le 6 février, journée internationale de lutte contre les mutilations génitales.

Trois millions de filles par an

Un chiffre, un seul chiffre, qui donne envie de hurler : on estime que trois millions de filles sont exposées aux mutilations génitales dans le monde chaque année, principalement en Afrique. Ces mutilations englobent les excisions (ablation de tout ou partie du clitoris et ou des petites lèvres) et les infibulations (qui consistent à coudre l'orifice vaginal).

C'est pour essayer de faire reculer ces pratiques et donner la parole à ceux et celles qui se battent contre ces atrocités, que Danielle Mérian lance sa chaîne sur la plateforme vidéo. Elle est en ce moment au Sénégal. A 18h ce jeudi, elle va proposer un direct depuis la maison de Madame Sy, à Dakar. Madame Sy était exciseuse, comme sa mère, comme sa grand-mère, et ainsi de suite depuis six générations. Mais elle a décidé d'arrêter de pratiquer l'excision et de combattre aux cotés de "SOS Africaines en danger".

La rencontre entre Danielle et Madame Sy, dans la maison de cette dernière, doit durer une demi-heure, et ce sera en direct sur YouTube. Mais pour cela, il faudrait que YouTube autorise le direct. Or la chaîne n'a pas encore assez d'abonnés. Il en faut 1000 minimum, c'est la règle sur la plateforme. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Espérons que le nouveau combat de Danielle Mérian ait autant de succès sur le web que ses mots de fraternité en 2015. La cause qu'elle défend le mérite.

[Mise à jour : quelques minutes après cette chronique, la chaîne dépassait les 3.000 abonné(e)s.]

La chaîne Youtube de Danielle Mérian.

Le site de "SOS Africaines en danger".

