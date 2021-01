Yves Jeuland et François Aymé puisent dans les films de Chaplin pour raconter la vie romanesque de l'un des plus grands génies du cinéma. Un documentaire puissant, qui ose le pari du tout archive. Avec la voix de Mathieu Amalric.

Le Kid, premier long métrage de Chaplin, en 1921. © AFP / Charles Chaplin Productions / Photo12

Il me faudrait un système d’étoiles, pour signaler les programmes qui méritent vraiment le coup d’œil, ceux qui sortent du lot. Quatre étoiles, pour ce documentaire inédit, signé Yves Jeuland et François Aymé, à voir sur France 3 le mercredi 6 janvier à 21h : "Charlie Chaplin, le génie de la liberté". C’est un gros coup de cœur. Il dure 2h25. Certes c’est un peu long, mais on ne les voit pas passer, et il faut bien cela pour retracer la vie et la carrière d’un des plus grands génies du cinéma. La voix des commentaires est celle de Matthieu Amalric.

Depuis les bas-fonds de Londres

Tout commence il y a pile un siècle : un gamin jette des pierres sur les fenêtres, avant qu’un vitrier passe ensuite, comme par hasard, pour proposer ses services. « Le Kid », chef d’œuvre entre rire et larmes. La mansarde de trois mètres sur quatre où vit Charlot dans le film est la réplique de celle que Chaplin habitait enfant, avec sa mère et son frère, dans les bas-fonds de Londres. Charlie a démarré son existence immensément pauvre, il l’a terminée immensément riche et célèbre. Mais le romanesque de sa vie va bien au-delà, et elle est ici racontée à merveille.

Seulement des archives

Avec des extraits de ses films. Plein, plein, plein ! Des très connus et des beaucoup moins connus. C’est un régal. Des extraits de ses courts et longs métrages, mais aussi des films amateurs, des films de familles, des photos, des coupures de presse. Les auteurs de ce doc ont fait un gigantesque boulot de visionnage et ont relevé avec brio le défi du tout archive : ils nous épargnent les habituelles interviews d’experts. Seulement des images d’époque. Coup de chapeau au passage à la documentaliste, Aude Vassalo.

Si cette construction est très bien pensée, c’est que les films de Chaplin sont pleins de sa biographie. Les deux sont ici examinées : sa vie et son œuvre. L’une éclaire l’autre, sans l’ombre d’un doute. Le fil rouge de ce portrait, c’est l’audace, le culot, le courage de Chaplin. Courage artistique et politique.

Le travail acharné aussi. Cette célèbre démarche par exemple, celle de Charlot avec sa canne, est née en imitant un mendiant des rues de Londres. Charlie a travaillé sa démarche encore et encore et encore, jusqu’à l’obsession. Au départ, c’était pour faire rigoler sa mère. Cette mère qui, bien que vivant dans la grande misère, tranchait sur son milieu.

Elle gardait une oreille attentive à la façon dont nous parlions, corrigeant nos fautes de grammaire et nous donnant l’impression que nous étions distingués.

On la retrouve intacte cette distinction dans le personnage de Charlot, presque aristocrate dans ses habits de vagabond. Encore et toujours sa vie dans son œuvre.

On fait la connaissance, tout en nuances et en complexité, d’un homme consciencieux, obstiné, obsédé par le contrôle. Mais je retiens aussi son inquiétude. Charlie Chaplin avait peur de passer de mode. Il nourrissait un profond complexe social, lui qui n’est presque pas allé à l’école. Honteux de son niveau de culture, il était en revanche très sûr de lui sur le plan artistique. Celui qui fut acteur, cinéaste, auteur, scénariste, producteur, compositeur, chorégraphe n’a jamais douté de son talent. Chaplin, dès sa plus tendre enfance, était convaincu d’être un grand. Il n’a jamais voulu perdre « cette exubérance qui provient d’une confiance absolue en soi. » C’est peut-être le secret d’un talent inoxydable.

« Charlie Chaplin, le génie de la liberté ». Mercredi 6 janvier sur France 3 à 21h.