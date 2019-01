Dans "les reines de shopping", des anonymes achètent aux enchères des vêtements d'occasion. Voilà comment Cristina Cordula nous offre une "magnifaïque" résolution 2019 : ne plus acheter de fringues neuves !

Cristina Cordula, entourée du commissaire priseur et des experts qui estiment le prix des vêtements mis aux enchères. © Marianne Rosenstiehl, M6

Voici ma première résolution : ne pas acheter de fringues neuves en 2019. Les sites et les applications de vente de vêtements d'occasion entre particuliers se multiplient, sans parler des friperies qui ont le vent en poupe : il n'y a plus d'excuse. Alors je vais tenter de participer au défi lancé par l'association Zero Waste France. Rien de neuf pendant une année. Quel rapport avec la télé, me direz-vous? Eh bien cette décision de bon sens est un excellent prétexte pour regarder... Cristina Cordula sur M6 !

La mode des enchères

La papesse de la mode, animatrice des "reine du shopping", se lance en effet dans "les reines des enchères" : une nouvelle émission qui démarre lundi 7 janvier à 17h40. Il faut croire que chez M6, on est jaloux des très bons résultats d'audience de Sophie Davant, qui a ressuscité les après-midi de France 2 avec son émission d'enchères, "Affaire conclue". En tout cas, les enchères sont à la mode à la télé...

Où sont les hommes?

Quel est le principe de cette nouvelle émission, "les reines des enchères"? Une vendeuse vient avec un vêtement, un sac ou des chaussures qu'elle veut vendre. La pièce est estimée par des professionnels puis mise à prix... ça va de 5 euros à plus de 1.000 euros, en fonction des pièces. Et ensuite des acheteuses, non professionnelles, se lancent dans des enchères pour l'obtenir. Oui, il n'y a que des vendeuses et des acheteuses, car c'est bien connu : les hommes ne portent pas d'habits ! Ce serait quand même trop dommage de piétiner les stéréotypes... Bon, cet agacement mis à part, il faut reconnaitre que l'émission est très amusante, et ce grâce au théâtre des enchères. Chaque acheteuse a sa propre stratégie, certaines essaient d'intimider les autres... Si les enchères cartonnent à la télé c'est bien parce que c'est un spectacle divertissant.

Strass et seconde main

On peut regarder cette émission pour le show Cordula, mais aussi pour apprendre des choses sur la mode, grâce aux experts. J'ai appris, par exemple, que les strass, ces imitations de pierre précieuse qu'on voit parfois sur les vêtements, portaient le nom de leur inventeur : Georges Frédéric Strass, un joaillier français du 18ème siècle, qui travaillait à Strasbourg, évidemment ! On regarde surtout cette émission pour se convaincre, si besoin était, qu'il est aberrant d'acheter dans des grandes enseignes des fringues qui ont fait le tour du monde en avion et pillent les ressources de la planète. Pour se convaincre que le marché de vêtements de seconde main regorge de bonnes affaires et de jolis vêtements. Avec ou sans strass !

"Les reines des enchères", sur M6 à 17h40 du lundi au vendredi.