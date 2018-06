Rien à la télé ce soir. Et comme de plus en plus de Français, je vais sans doute me tourner une fois de plus vers Netflix. Un chiffre est tombé à ce sujet hier : 14% du contenu qui transite sur le net en France provient de Netflix. Rappelons que l'entreprise est arrivée sur le territoire il y a quatre ans seulement.

Netflix © Getty / Thomas Trutschel/Photothek

Et aujourd'hui, seul Google occupe plus de place sur l'Internet français. C'est totalement dingue mais quand on voit la qualité des programmes proposés par nos chaînes de télé certains soirs, je peux comprendre qu'on se tourne de plus en plus vers Netflix.

Mais même avec la foule de programmes que l'on retrouve sur la plateforme, pas facile de trouver quelque chose que l'on pourrait regarder ce soir. Je ne compte plus les fois où je suis resté sur la page d'accueil de Netflix, à faire défiler les films et séries de son catalogue, sans trouver le contenu qui pourrait me plaire. Et me voilà sans programme à regarder et rien à vous conseiller, ni à la télé, ni sur Netflix.

Sauf que voilà, la plateforme américaine a récemment dévoilé une option qui va bousculer les soirées de l'éternel insatisfait que je suis.

Désormais, vous pouvez suggérer à Netflix les films et les séries que vous avez toujours eu envie de retrouver dans son catalogue et via un formulaire.

Si la plateforme est en mesure d'acheter les droits de l'oeuvre, elle vous contactera par mail pour vous signaler sa disponibilité prochaine.

C'est une petite révolution

Pour la première fois, les utilisateurs ont la main sur les contenus. Imaginez qu'on puisse avoir une incidence sur la grille des programmes de TF1. Et bien sur Netflix, c'est possible.

J'ai personnellement rempli ce formulaire dans l'espoir de retrouver le film de mon enfance, Air Bud, l'histoire d'un chien qui joue au basketball dans une équipe de petits garçons. Ma femme, qui fait preuve de plus de goût quand il s'agit de cinéma, a demandé à ce que l'on retrouve sur Netflix l'intégralité de l'oeuvre du réalisateur allemand Joseph Vilsmaier.

Mais on est tous les deux d'accord sur la série que nous souhaitons voir débarquer sur Netflix : Dallas!

Alors ce soir, éteignez votre écran et emparez-vous du formulaire de Netflix pour fabriquer la télé que vous avez toujours eu envie de regarder.