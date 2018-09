La vraie star de son émission sur Canal Plus cette semaine, c'est Geneviève Callerot. Et tant mieux si tous ceux qui veulent voir l'interview de LeBron James, vedette planétaire, font au passage la connaissance de cette ancienne Résistante. Mouloud Achour pratique le mélange des univers avec habileté et bienveillance.

Mouloud Achour, depuis quelques années, trace une voie singulière dans le paysage télévisuel : ses interviews sont différentes. Cet homme ne crie pas avec les loups. C’est frappant dans le ton qu’il emploie - résolument bienveillant - et dans le choix de ses invités. Son émission de ce dimanche 9 septembre (Clique Dimanche, à 12h45) en est une bonne illustration, grâce à deux invités hors du commun.

Lebron James et sa maman

A commencer par une star planétaire. : LeBron James, joueur de basket américain. Une légende vivante, pour beaucoup. C'est le meilleur joueur du monde. Il était de passage en France la semaine dernière. Mouloud Achour l’a rencontré à Bagnolet, en banlieue parisienne. Un homme de 2,02 mètres et 113 kilos qui rend hommage à sa maman, dont il dit tirer sa force, c’est très mignon. Mais c’est surtout sincère. LeBron James a eu une enfance compliquée, élevé par une mère célibataire qui avait 16 ans quand il est né et qui peinait à joindre les deux bouts. Aujourd’hui, l'engagement politique de celui que l'on surnomme King James, au-delà de ses déclarations contre Trump, prend la forme d’une école, dans la ville de l'Ohio où il a grandi. Il a financé une école pour les enfants défavorisés :

Le plus important, c'est de leur montrer que ce qu’ils vont devenir nous importe. On a tous eu des rêves quand on était petits. Et quand un enfant sait qu’on croit en lui, il donne tout, il essaie encore plus fort.

Dans cette interview, il est aussi question de Charles Aznavour (dont le basketteur est fan !) ou encore de Romain Gary, mais jamais de basket. Ça peut sembler étonnant. En réalité, c’est très bien vu. Parce que l'engagement de ce sportif est bien plus fort que ses ambitions en NBA. Il y a chez LeBron James une aura comparable à celle de Mohamed Ali. Et il est assez frappant de constater qu’il a accordé seulement deux interviews en France : une à Bein Sport, pour parler ballon, et une à Clique Dimanche.

La légion d'honneur à 102 ans

La deuxième personnalité hors du commun invitée cette semaine vient d'obtenir la légion d'honneur. Elle s'appelle Geneviève Callerot. Agricultrice, romancière, ancienne Résistante, elle est née en 1916. Et elle crève l'écran, interviewée dans son jardin en Dordogne, assise sur un muret, pieds nus.

C'est par un entrefilet dans la presse que l'équipe de Clique Dimanche a entendu parler de cette dame, décorée à 102 ans. Elle a sauvé quelque 200 personnes pendant l'Occupation, en le aidant à passer en zone libre. Elle méritait en effet beaucoup plus qu'un entrefilet. Et je me réjouis de savoir qu'elle sera désormais connue des jeunes générations sur le web, puisque les émissions de Mouloud Achour font beaucoup plus de vues sur internet (via son site Clique.tv) qu'à la télévision. Nombreux sont ceux qui vont cliquer pour Lebron et faire au passage la connaissance de Geneviève ! Cela rend le grand écart entre les deux invités encore plus savoureux.

Clique Dimanche, dimanche 9 septembre 2018 sur Canal Plus, en clair, à midi 45. Et sur le site internet Clique.tv