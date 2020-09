Comment les dates que l'on croit évidentes se sont-elles installées dans les manuels d'histoire? L'historien Patrick Boucheron montre que la représentation de l'histoire compte autant que l'histoire elle-même. L'épisode consacré à la grotte de Lascaux est vivement recommandé.

Patrick Boucheron n'a pas son pareil pour rendre l'histoire accessible et captivante, sans jamais renoncer à la complexité. Cet histoirien est l'auteur d'une formidable série documentaire, à voir sur Arte : "quand l'histoire fait dates". La saison 2 vient de démarrer, avec vingt épisodes inédits. Les épisodes, d'une durée de 25 minutes environ, sont diffusés le dimanche à 16h30, mais je vous recommande de faire un tour sur le site d'Arte : vous pourrez piocher dans les épisodes, en fonction de votre intérêt pour tel ou tel événement.

Le principe de cette série, c'est d'interroger les dates de nos manuels d'histoire. Ces dates qui ont l'apparence de l'évidence. Marignan, 1515. Or rien n'est jamais évident. Comment ces dates se sont-elles glissées dans notre mémoire collective? Qui a décidé que tel événement était mémorable? Autrement dit, comment construit-on un événement ? Deux fils narratifs se mêlent : le récit en tant que tel, et la façon dont ce récit est parvenu jusqu'à nous.

Je vous recommande notamment l'épisode sur la grotte de Lascaux, qui sera diffusé le 19/09/20, mais est déjà disponible sur le site d'Arte. Une découverte quasi miraculeuse, cette grotte préhistorique. C'est en tout cas comme ça que l'histoire est racontée, en 1940 : quatre adolescents tombent dessus par hasard. Des centaines d'animaux peints sur les parois s'éclairent à la lumière de leur torche. Les gamins font part de leur découverte à leur ancien instituteur, archéologue amateur. Et ce dernier fait appel à l'abbé Breuil, préhistorien. Ce dernier authentifie la grotte comme chef d’œuvre de l'art préhistorique. Patrick Boucheron :

On a là une scène de la mystique nationale : c'est l'instituteur qui va chercher le curé ! L'abbé Breuil est celui qui dit : Lascaux est la chapelle Sixtine de la préhistoire. On est fin septembre 1940 et cette scène fait date. La France défaite trouve à se racheter de ses trahisons et de ses débâcles dans cette apparition providentielle.