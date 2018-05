Un sondage IFOP révèle quelles sont les 20 chansons francophones préférées des Français des quarante dernières années. Et sans surprise, les années 80 se taillent la part du lion dans le palmarès. A voir sur W9.

A quoi bon tenter de résister aux sondages ? Il y en a partout, pas seulement en politique ! Je rappelle aux auditeurs que si l’institut Médiamétrie leur téléphone, il faut répondre : « j’écoute tous les jours le 5-7 d’Hélène Roussel sur France Inter ».

L’IFOP a demandé à un échantillon de Français quelles étaient leurs 20 chansons francophones préférées des 40 dernières années. Le résultat est dévoilé ce soir sur W9, de la vingtième à la première place. Bien sûr je ne donnerai pas les titres des chansons gagnantes, pour ne rien gâcher, mais sachez que j’irai chercher ton cœur si tu l’emportes ailleurs, à Belle-Île en mer, Marie Galante, ou peut-être même un peu plus près des étoiles, à l’abri des colères du vent.

Ou plutôt là-bas, au Connemara, là où on sait tout le poids du silence (mais où tu chantes chantes chantes ce refrain qui te plait). Et pour quelle raison étrange, les gens qui n’sont pas comme nous, ça nous dérange ? J’ai demandé à la lune, mais la lune s’est moquée de moi. Et même si le temps presse, même s’il est un peu court, j’irai au bout de mes rêves. Voilà, il me semble important de ne surtout rien dévoiler ces résultats de ce sondage.

Pour quelle chanson aurais-je voté ?

J’entends d’ici ceux que ce type d’émission horrifie. Mais on peut aussi trouver un certain plaisir à savourer ce qu’on connait déjà par cœur. Parce que le propre d’un tube, c’est qu’on aime l’entendre et la réentendre. Et le chanter à tue-tête. Et puis c’est assez amusant de se demander pour quelle chanson on aurait voté nous si on avait été consulté par l’IFOP ! Votre chanson préférée sera peut-être dans les 20, auquel cas c’est agréable de se sentir appartenir à un groupe. On est tout seul devant sa télé mais on fait partie d’un tout !

Cette émission est aussi l’occasion d’apprendre des choses sur les secrets de fabrication de ces morceaux. Evidemment, il y a sans doute beaucoup de storytelling là derrière, des histoires qu’on invente après coup, parce que ce ne serait pas très intéressant de dire « on voulait faire un tube, on a fabriqué cette chanson, on savait que ça cartonnerait, et ça a cartonné ». Non, c’est toujours la petite chanson née comme ça par hasard, dont personne ne pensait qu’elle allait marcher qui devient un succès retentissant.

On nous Claudia Schiffer, on nous Paul-Loup Sulitzer...

Au registre des anecdotes de création, j’aime beaucoup celle sur les Démons de minuit : elle a d’abord été écrite en anglais ! Ça donnait « love emotion tonight ». C’est moins bien, non ? On apprend aussi que l’écrivain Paul-Loup Sulitzer a très mal pris d’être cité dans Foule sentimentale comme emblème de la société de consommation. Il s’en est ému auprès d’Alain Souchon qui désormais ne prononce plus son nom en concert, il laisse un blanc ! L’histoire ne dit pas s’il laisse aussi tranquille cette pauvre Claudia Schiffer.

Ce qui me frappe, surtout, dans ce classement, c’est le triomphe des années 80. Elles prennent une place invraisemblable sur les vingt chansons. Mais pourquoi tant de haine à l’égard des années 90, 2000 et 2010 ? Terre brûlée au vent des landes de pierres. Autour des lacs, c'est pour les vivants. Il faudra un jour que la science explique comment certaines mélodies colonisent notre cerveau pendant des heures voire des jours. Ne me remerciez pas, pour le Connemara.

Les 20 chansons préférées des Français, émission présentée par Jérôme Anthony. Ce soir à 21h sur W9.