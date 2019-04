Dans l'épisode de ce mardi soir, Corinne Masiero fait allusion aussi bien à l'actualité qu'à la carrière de Benjamin Biolay et Jeanne Balibar, qui lui donnent la réplique. Ces clins d’œil sont l'une des clés du succès phénoménal de la série policière de France 3.

Le capitaine Marleau est de retour : un nouvel épisode inédit mardi 9 avril sur France 3. Corine Masiero, avec sa gouaille et son éternelle chapka vissée sur la tête, mène l'enquête sur la côte d'Opale, cette fois-ci. Et ce sera sans doute un carton d'audience, comme d'habitude. Presque sept millions de téléspectateurs la semaine dernière. Il est assez intéressant de se demander à quoi tient ce succès phénoménal. Sans doute en grande partie au casting. Les vedettes se bousculent pour figurer au générique de cette série réalisée par Josée Dayan. Isabelle Adjani la semaine dernière. Avant elle, il y eut Gérard Depardieu, Pierre Arditi, Nicole Garcia, Yolande Moreau...

Bonsoir les sans sommeil...

Dans l'épisode de ce soir, vous verrez Benjamin Biollay, Camille (la chanteuse) et Jeanne Balibar. Un casting très "France Inter", vous ne trouvez pas? Mais si je dis ça, c'est sans doute parce que Jeanne Balibar joue le rôle d'une animatrice de radio, qui s'adressent aux "sans sommeil". Un hommage à Macha Béranger, bien sûr, même si ça n'est pas dit explicitement.

Et c'est sans doute l'une des clés du succès de cette série policière : "Capitaine Marleau" est truffé de clins d'œil. Des petites allusions ou plaisanteries glissées à la volée, l'air de rien. Corinne Masiero fait souvent référence à la carrière des comédiens qui lui donnent la réplique. Par exemple quand elle interroge un jeune homme dans le cadre se son enquête. Il lui parle d'une "grande dame brune", elle se met à chanter... Et la "grande dame brune", c'est justement Jeanne Balibar, qui a joué Barbara au cinéma.

L'affaire Benalla et Parcoursup'

Les clins d'œil de la capitaine de gendarmerie concernent aussi l'actualité, souvent. La semaine dernière, quand Adjani (qui jouait une prof à l'université) lui disait qu'elle avait peur de retourner à la fac, Marleau répondait sans sourciller : "Pourquoi? A cause de Parcoursup?". Dans l'épisode de ce soir aussi, on trouve une petite pincée d'actu. "Soyez pas si nerveuse, dit-elle à une collègue, on n'est pas dans une audition au Sénat !" Et hop là, l'affaire Benalla, ni vu ni connu ! Corinne Masiero, qui improvise en partie ses répliques, puise aussi beaucoup dans les paroles de chansons. "J'aurais aimé être informé", lui lance un collègue. Et elle de répondre : "Et moi j'aurais aimé être belle et conne à la fois." De Barbara à Brel, il n'y a qu'un pas...

Private jokes

Il faudrait s'amuser à compter le nombre de chansons qui sont citées par épisode ! Il est impossible de repérer et de comprendre toutes les allusions et références que Corine Masiero distille à longueur de dialogues. J'en ai sans doute loupé un paquet. Mais c'est très malin, parce que ça crée un sentiment de complicité entre le téléspectateur et le personnage : elle fait des "private joke", comme si elle s'adressait directement à nous. Évidemment, la gouaille de Corinne Masiero, son accent, son franc-parler sont une clé du succès, aussi. Voilà un personnage auquel on peut s'identifier. Et puis quel sens de la formule :

Vous mettez pas martel en Charles.

Avis aux fans : attention, après celui-ci de ce mardi 9 avril (à 21h sur France 3), le prochain épisode inédit est prévu en octobre.