Un nouveau jeu s'installe l'après-midi sur France 3 : « Personne n'y avait pensé ». Des règles du jeu un peu compliquées : superbe occasion de rendre hommage au regretté Kamoulox !

J’ai enfin trouvé quel métier je veux faire quand je serai grande : inventer les règles des jeux télé. Pourquoi une telle révélation? Figurez-vous que la grille des programmes de France 3 a changé depuis hier : « Personne n’y avait pensé » s'est installé à 16h45. Un jeu présenté par Cyril Féraud, qui désormais se succède à lui-même en présentant deux jeux d’affilée, puisqu’il reste aux commandes de « Slam ». Mais le plus fascinant dans cette affaire, c’est la règle du jeu de « personne n’y avait pensé ».

Cyril Féraud présente "Personne n'y avait pensé" sur France 3 © AFP / BERTRAND GUAY

Le moins de points possible

Jouons ensemble. Citez-moi un fruit jaune. Vous répondez citron? Perdu ! Avouez que vous aussi, vous pensez à Kamoulox. Une parodie de jeu télé imaginée par Kad et Olivier sur Ouï FM dans les années 90, puis à la télé sur la chaîne Comédie. C’est culte. Mais je vous dois des explications pour le fruit jaune : il fallait répondre mirabelle. Ou coing.

Le jeu de Cyril Féraud repose sur les réponses d’un panel de cent Français : on leur a demandé des exemples de fruits jaunes et il faut donner les réponses les moins citées par le panel. C’est « une famille en or », mais à l’envers. Attention : il faut donner des réponses correctes. Si vous répondez tomate à la question du fruit jaune, vous n’y êtes pas du tout.

Le but du jeu, c’est d’obtenir le moins de points possible. Le nombre de points récoltés correspond à la proportion de Français qui ont donné cette réponse. Vous me suivez ? Je tente le tiramisu malgache et je garnis ma salopette. Ah non pardon, ça c'est dans Kamoulox.

Si la délicieuse absurdité de ce jeu vous manque, à vous aussi, sachez qu’il existe une application pour générer des phrases de Kamoulox ! (disponible uniquement sur Androïd). Je vous l'accorde : il n'y a que peu de rapport entre le jeu de France 3 et Kamoulox, mais le prétexte pour en parler ce matin était trop beau. Je chante une mirabelle et j’escalade un citron. Bravo, vous avancez de trois girafes.

Personne n’y avait pensé, à 16h45 sur France 3, du lundi au vendredi.