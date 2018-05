André Manoukian et Christophe Willem présentent la demie-finale de l'Eurovision sur France 4 : huit pays seront cruellement éliminés avant la finale de samedi. Mais la France, parce qu'elle fait partie des fondateurs du concours, a déjà sa place.

Le duo Madame Monsieur, qui représente la France à l'Eurovision, est bien placé dans le classement des bookmakers. © France Télévision

Qui succédera au Portugal comme vainqueur de l'Eurovision? Réponse samedi en direct sur France 2. Mais avant cela, il y a les demies-finales ! La deuxième est diffusée en direct sur France 4 ce soir.

Fuego chypriote

Pourquoi faut-il aussi regarder aussi la demi-finale de l'Eurovision ? D’abord parce qu’elles sont présentées par notre André Manoukian, avec Christophe Willem. Mais aussi parce que cela permet de faire monter le suspens, de repérer les candidats qui ont leur chance de l’emporter samedi. Comme la candidate Chypriote, Eleni Foureira, qui s’est qualifiée mardi à la première demi-finale, avec sa chanson brûlante, Fuego ! Chypre fait figure de favori cette année si on en croit les bookmakers.

Et la France alors ? On est qualifié pour la finale ? Oui ! Et on peut être fiers de ça ? Non. Nous sommes qualifiés d’office… parce qu’on fait partie des « Big 5 », autrement dit les pays co-fondateurs et financeurs du concours. J’ai demandé à un spécialiste si ce n’était pas un peu une escroquerie, cette histoire. Etienne Waïotte est le correspondant français du wiwiblogs, un blog que tous les fans de l’Eurovision connaissent très bien.

Mais non, ce n'est pas une escroquerie, c'est normal ! On pourrait dire - avec un peu de mauvaise foi - que plus vous payez pour l'organisation du concours, plus vous avez la chance d'être qualifié automatiquement. C'est une chance pour nous, car certaines années nous n'aurions même pas pu passer le cap des demies-finales. Mais ça permet aussi de faire des choix un peu différents. C'est le cas cette année avec Madame Monsieur.

En effet, la candidature française cette année sort du lot : la chanson du duo « Madame Monsieur » raconte l’histoire d’un bébé né en pleine mer, sur l’Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants. Cette petite fille s’appelle Mercy (« pitié » en anglais). Une chanson très forte ET très efficace sur le plan musical, très pop. Résultat, la candidature française est bien cotée cette année : on est à la troisième place dans le classement des parieurs !

The Voice ou l'Eurovision?

Mais il y a un gros dilemme en perspective pour des millions de Français. Samedi soir, c’est aussi la finale de The Voice sur TF1. Qu’en pense Etienne, notre blogueur ?

Je ne comprends même pas comment on peut hésiter ! L'Eurovision est le meilleur spectacle que vous pouvez voir, le plus grand suspens auquel vous pouvez assister. Et puis surtout, c'est réel : c'est un vrai spectacle, sans plan de coupe, sans montage, sans storytelling. C'est la sincérité des artistes qui va remporter votre choix.

Peut-être le monsieur est-il un peu aveuglé par sa passion... Toujours est-il que l’Eurovision n’est plus un spectacle ringard. Les regards condescendants auquel le concours avaient droit il y a quelques années sont de moins en moins fréquents. Raison de plus pour que la France gagne !

Demi-finale ce soir sur France 4 à 21h. Et la grande finale, c’est samedi 12 mai sur France 2.