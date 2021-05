Il s'est fait connaitre sur Canal Plus en répondant avec rigueur (et humour) à des questions essentielles : depuis quand ça existe, le café gourmand ? David Castello-Lopes diffuse sur la RTS suisse des vidéos hilarantes, agrémentées de chansons composées et interprétées par ses soins.

"Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement". La chanson fait un carton sur Tik Tok. © Capture d'écran Youtube. David Castello-Lopes.

Son ton, parodie hilarante des journalistes télé, est l'une de ses marques de fabrique. David Castello-Lopes est un homme toujours propre sur lui, qui s’exprime avec une langue soignée, mais cultive l’art du décalage. Il excelle même dans le grand n’importe quoi.

Depuis quand ça existe, le surimi ?

Vous le connaissez peut-être grâce à ses vidéos "Depuis quand" : sur Canal . Il répondait à des questions essentielles. Depuis quand ça existe, le café gourmand ? Depuis quand ça existe, les stagiaires de troisième ? Depuis quand ça existe, le surimi ? Pour cette dernière question, par exemple, le voyage passait par le congrès mondial du surimi en Espagne, puis par le Japon, où est né ce truc orange à base de pâte de poisson. Et l’on découvrait finalement que le surimi existe depuis 1974.

"Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement..."

David Castello-Lopes aime les digressions, les parenthèses. Il s’amuse volontiers avec les clichés et les stéréotypes. Aussi pouvait-on craindre le pire quand il s’est mis l’année dernière à officier sur la RTS, la télé suisse. Les vidéos, diffusées dans l'émission "52 minutes", sont en ligne sur Youtube. Il parle de chocolat suisse, des accents suisses. Et je vous recommande en particulier la vidéo intitulée : "pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères ?"

Figurez-vous que la chanson "je possède des thunes", accompagnée d’une chorégraphie aux petits oignons, fait un carton impressionnant sur TikTok. De quoi attirer un nouveau public vers le travail de David Castello-Lopes. Moi qui suis fan depuis longtemps, je peux leur dire, aux petits jeunes qui le découvrent aujourd’hui, sur quoi repose sa compétence, que dis-je son expertise : il s’intéresse en profondeur à des choses dont tout le monde se fout. Mais il parvient toujours à en tirer quelque chose ! Désormais, tout le monde sait ce qu’on appelle un bien positionnel, en économie. Depuis quand ça existe, d’apprendre en s’amusant ?

David Castello-Lopes sur Youtube.