Documentaire à voir gratuitement sur Tënk. Yamina Zoutat était chroniqueuse judiciaire : elle a passé des années au Palais de Justice de Paris, sur l'île de la Cité. Elle y retourne juste avant son déménagement pour une exploration poétique.

Il parait qu’un jour, un géomètre est venu au Palais de Justice de Paris pour tout mesurer : il a compté 24 kilomètres de couloirs, 3150 fenêtres et 6999 portes. Yamina Zoutat a longtemps travaillé ici : elle était chroniqueuse judiciaire pour TF1. Elle y revient pour tourner un documentaire, « Retour au Palais ». Le film est sorti au cinéma dans quelques salles, on peut aussi le voir sur Tënk et il est disponible gratuitement pendant une semaine pour les auditeurs de France Inter. Cliquez ici pour voir le film.

Un film très poétique qui résonne comme un dernier inventaire avant liquidation. Comme si Yamina Zoutat avait voulu archiver le geste du monsieur qui remonte les pendules et les horloges. Figure aussi dans cet inventaire l’urne dans laquelle les jurés d’assises glissaient leur bulletin de vote, coupable ou non coupable. Cette boite en bois était déjà là quand on condamnait à la peine de mort.

Épais dossiers dans un panier en osier

La caméra s’attarde sur les vitraux, les tapisseries (certaines sont franchement terrifiantes). On passe par les entrailles de la justice, le sous-sol de cette ville dans la ville. On assiste aux voyage d'énormes dossiers dans un panier en osier monté sur roulettes. Evidemment, il y a aussi des séquences très dures dans ce documentaire, notamment le passage par « la souricière », les cellules du Palais dont l’insalubrité est inimaginable.

Chant du cygne

Yamina Zoutat explique, en voix off de son film, que tout le monde ici a parfois besoin de rêver, de s’échapper. Son truc à elle, c’était d’imaginer l’histoire d’un enfant qui serait né et aurait grandi au Palais de Justice. Elle écrivait cette histoire dans les marges de ses carnets de notes, pendant les procès. Ce gamin avait le droit d’aller partout, il connaissait tous les coins sombres de cette très vieille maison. Avec ce film, ce chant du cygne du palais de justice de Paris, c’est un peu comme si elle lui donnait vie.

« Retour au palais » : documentaire de Yamina Zoutat, à voir gratuitement pendant une semaine sur Tënk en cliquant ici.

Disponible en DVD et VOD sur le site de Shellac.