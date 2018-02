Harvey Weinstein, Donald Trump, Bill Cosby... Gloria Allred est mêlée à la plupart des scandales sexuels impliquant des célébrités. Cette avocate américaine, féministe de la première heure, est au cœur d'un documentaire à voir sur Netflix.

Elle est très célèbre aux Etats-Unis, complètement inconnue en France. Gloria Allred est un personnage fascinant. Une avocate, une pionnière. Depuis plus de 40 ans, elle défend les femmes victimes de viol, de harcèlement sexuel, de discrimination ou d'abus de pouvoir. Gloria Allred a inventé sa spécialité à une époque où les femmes ne parlaient pas de ces choses là, ou si peu. Evidemment, ce documentaire qui brosse son portrait a une résonance et un intérêt particuliers aujourd'hui, dans cette période qui fait suite au scandale Weinstein. D'ailleurs Gloria Allred est l'avocate de certaines femmes qui accusent le producteur de cinéma.

Tribunal de l'opinion

Les puissants sont ses cibles favorites. Ses détracteurs le lui reprochent d'ailleurs, qui voient en Gloria Allred une femme avide de gloire. Elle défend une femme qui accuse Donald Trump d'agression sexuelle. Elle est aussi impliquée dans le scandale Bill Cosby. L'ancienne star du Cosby Show est accusé par des dizaines de femmes de les avoir droguées puis violées.

Dans la plupart des cas, les faits reprochés à Bill Cosby étaient prescrits : cela n'empêche pas l'avocate de se démener pour les faire entendre. Elle organise des conférences de presse, dans son cabinet : les caméras et micros s'y bousculent pour découvrir à chaque fois la nouvelle victime, une femme en larmes à qui Gloria Allred tend un mouchoir et qui lit, entre deux sanglots, un communiqué accusant Bill Cosby. Il est vrai que la mise en scène médiatique a quelque chose de surprenant, encore plus vu de France. Mais l'avocate assume : si la prescription empêche à ces femmes de porter plainte, autant se tourner vers le tribunal de l'opinion publique. Au passage, Gloria Allred a contribué à faire bouger les lignes, dans certains Etats américains, sur le délai de prescription pour les affaires de viol.

Icône gay

Le film permet de comprendre d'où vient l'engagement de cette femme qui a eu un enfant à 19 ans et s'est assez vite retrouvée mère célibataire. Son parcours personnel est une clé de son parcours : elle-même a été victime d'un viol à l'âge de 20 ans.

La lutte contre les violences sexuelles n'est pas son seul combat. Militante de la première heure pour la légalisation de l'avortement, elle s'est aussi battue pour les droits des homosexuels. Gloria Allred défile chaque année à la gay pride, depuis longtemps. Et je dois dire que cela donne lieu à des images savoureuses. Cette avocate de presque 80 ans est une icône gay ! Sur l'air de "Gloria", de Laura Branigan, on voit cette femme toujours tirée à quatre épingles (brushing impeccable, maquillage très appuyé) défiler au milieu de travestis qui se sont tous déguisés en ... Gloria Allred : même tailleur, même coupe de cheveux. Preuve que cette juriste pugnace a aussi une belle capacité d'autodérision. Et qu'elle est décidément très forte en com'. Elle a, en somme, les deux pieds dans son époque. Et quand je vous dis qu'elle est très célèbre aux États-Unis, ce n'est pas une blague : elle est même apparue dans un épisode de South Park et dans les Simpsons !

Gloria Allred, l'avocate des femmes : documentaire de Sophie Sartain et Roberta Grossman. Disponible sur Netflix (durée 1h36).