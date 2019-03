Dans un documentaire diffusé sur France 5, le médecin préféré des Français suit trois patients qui vont tout mettre en œuvre pour vaincre leurs maux de dos avec l’aide d’une équipe de soignants spécialisée.

Michel Cymès s'attaque sur France 5 à un sujet important : le mal de dos. Ah, je sens que de nombreux auditeurs ont interrompu la cafetière et fait taire les enfants pour mieux entendre. Oui, la lombalgie concerne beaucoup de monde : 80% des Français ont ou auront mal au dos au moins une fois dans leur vie. Dans la plupart des cas, la douleur disparait spontanément en quelques semaines. Mais que faire quand ça dure ? Comment aider les 10% de patients qui souffrent en continu ou presque ? L'émission s'appelle "Mal de dos : prenez soin de vous". L'idée est de nous expliquer d'où peut venir la douleur et surtout comment l'affronter, comment la soulager, voire même en venir à bout.

Un mal aussi vieux que la station debout

On découvre d'abord que le mal de dos est le mal des bipèdes. Michel Cymès nous l'explique à grands renfort de squelettes et d'animations 3D du corps humain : c'est ludique et très bien fichu. La lombalgie est apparue quand nos ancêtres se sont redressés.

Dans ce documentaire, on fait surtout la connaissance de trois personnes qui ont très mal au dos. Trois patients qui souffrent depuis des années. Gaëlle, la trentaine. Olivier, la cinquantaine. Et Evelyne, qui a peu plus de 70 ans. On découvre les particularités de leurs douleurs, et ensuite un programme de soin sur mesure leur est proposé, pendant un mois. De la rééducation, du sport, des exercices d'étirement ou de yoga, des changements d'habitudes dans la vie quotidienne... L'intérêt, c'est que chacun, devant sa télé, pourra piocher des solutions très concrètes. Par exemple pour se relever quand on est allongé sur son lit : ne surtout pas se redresser d'un coup comme un ressort, ça augmente la cassure lombaire. Il faut se mettre sur le côté, faire basculer les jambes et s'appuyer sur le bras.

Posture au travail et en voiture

La posture au travail est décisive aussi : les jambes pliées en équerre, à 90 degrés, le clavier de l'ordinateur pas trop loin du corps et l'écran à hauteur des yeux. Olivier va découvrir qu'il vaut mieux qu'il travaille debout, comme le font beaucoup les Danois avec des bureaux spéciaux.

Des conseils pratiques pour la voiture aussi. Quand on a mal au dos, accrocher sa ceinture peut être un horrible calvaire. Solution : attraper la ceinture avant de s'installer sur le siège, en s'asseyant ... et l'accrocher une fois qu'on est assis. C'est presque rien et ça change tout !

Le plus important, c'est d'éviter la sédentarité. Quand on a mal au dos, le réflexe est souvent de ne plus bouger. Mais alors qu'on croit se protéger, on obtient le résultat inverse. Les muscles s'atrophient et le dos finit par être complètement verrouillé.

"J'ai oublié mon dos"

Tout l'enjeu, bien sûr, sera devoir comment les douleurs de ces trois patients, auxquels on s'attache petit à petit, vont évoluer. Certains passent par de gros moments de découragement. Sans vouloir "spoiler" l'émission, sachez qu' il n'y a pas de miracle, mais que dans tous les cas il y a un gros mieux au terme des quatre semaines. Il y a même un patient qui dit : "j'ai oublié mon dos". Ceux qui souffrent de lombalgie savent que cette phrase vaut son pesant d'or. Elle prouve que le mal de dos, s'il est aussi vieux que les bipèdes, n'est pas pour autant une fatalité !

"Mal de dos, prenez soin de vous" : documentaire de Setti Dali, incarné par Michel Cymès. Durée : 90 minutes. Mardi 12 mars France 5 à 20h50.