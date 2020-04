Laissez reposer vos yeux et exercez vos oreilles. Le théâtre Mogador propose gratuitement, sur son site, une fiction sonore enregistrée en binaural : du son en trois dimensions, pour une impression d'immersion totale. Une histoire de pirates du temps qui résonne particulièrement en ce moment !

"Slow rev" la fiction sonore en binaural du théâtre Mogador © Théâtre Mogador

Aujourd'hui, je fais la grève des images. Je suis censée conseiller des choses à regarder, tous les matins. Des films, des séries, des émissions de télé, des vidéos... Mais nous sommes nombreux à ne plus en pouvoir, je crois. Ce confinement rime avec trop d'écrans. Alors je vous propose une fiction à regarder les yeux fermés.

De la 3D sonore

C'est une fiction sonore proposée par un théâtre parisien, le théâtre Mogador. Une histoire à écouter gratuitement sur leur site internet. Son titre : "Slow Rev". Imaginez : vous êtes installé(e) sur un fauteuil rouge, au théâtre, et l'histoire commence quand se termine le spectacle.

Ce qui est important, c'est d'écouter cette histoire avec un casque sur les oreilles, ou des écouteurs. Car elle a été enregistrée en binaural, c'est à dire que tout est fait pour restituer ce que perçoivent vos oreilles : on entend des sons à droite, à gauche, devant, derrière... certains bruits viennent de loin et d'autres de tout près, c'est de la 3D sonore ! Et cela donne une sensation d'immersion à nulle autre pareille. Pas besoin d'image pour créer un imaginaire. L'auteur de cette fiction, Thomas Baumgartner, est un homme de radio très attaché à la magie du son.

Voyage dans l'espace et dans le temps

Le titre, "slow rev" fait allusion à la "slow revolution", que des pirates appellent de leurs vœux. Des pirates qui veulent créer une brèche dans le temps. Inventer des jours sans nom et sans échéance. Des heures qui n'existent pas. C'est à peine croyable, mais cette fiction a été écrite et enregistrée bien avant le confinement. Cette histoire de piratage du temps serait presque prophétique ! Je ne dis pas que ça fera s'écouler plus vite ce satané confinement, mais cela crée un délicieux vertige...

"Slow Rev" (durée 17 minutes) : disponible gratuitement sur le site internet du théâtre Mogador. Une fiction produite par le théâtre Mogador et Narrative, réalisée par Laurence Courtois, avec Daniel Kenignseberg, Hyam Zaytoun, Nadir Legrand. Auteur : Thomas Baumgartner.