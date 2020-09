Lundi 14 septembre, France 3 Île-de-France diffuse "Clearstream et moi", un documentaire signé Nina Robert, la fille du journaliste Denis Robert qui a révélé en 2001 le scandale Clearstream.

Près de 20 ans après les premières révélations du journaliste Denis Robert, voici un film qui ne s'intéresse ni au fonctionnement de Clearstream, cette fameuse banque des banques, ni au scandale politico-judiciaire qui découle de cette enquête et qui a rythmé les années 2000.

Ici, on ne s'intéresse qu'à l'impact de cette affaire sur la vie de Denis Robert et sur celles de ses proches. Et qui de mieux que Nina Robert, la fille du journaliste, pour réaliser ce film.

Dans ce documentaire, on voit à quel point les multiples plaintes en diffamation de Clearstream ont fragilisé la famille. Cette famille vivait avec la peur au ventre, sous la pression des huissiers qui sonnaient régulièrement à leur porte.

À l'époque du scandale, on était tellement obnubilé par l'importance des révélations qu'on n'a sans doute pas assez mesuré à quel point Denis Robert et sa famille étaient dans l'œil du cyclone.

Étranglés par la lourdeur de ces nombreuses procédures judiciaires, la famille Robert s'est retrouvée en grande difficulté financière. Le journaliste s'est isolé du reste du monde, enfermé dans son petit bureau, sa femme est tombée malade, l'une de ses filles a même fait un passage en hôpital psychiatrique durant cette période.

Une période qui fut très longue car si les premières révélations datent de 2001, il aura fallu attendre février 2011 pour que la Cour de Cassation donne raison au journaliste...

C'est long dix ans quand on est au cœur d'un scandale national. Cette affaire les a complètement essoré et on le voit dans ce film. Ils sont physiquement marqués par toutes ces années.

Et c'est normal : pendant tout ce temps, ils ont dû se frotter à un système bien plus fort qu'eux. Un système que les longues procédures n'effraient pas et qui compte même, selon Nina Robert, s'en servir pour intimider les médias.

"Clearstream et moi" est un beau documentaire. Un regard évidemment très subjectif sur l'affaire qu'a révélé son père mais un témoignage qui n'en reste pas moins touchant sur cette famille qui a vécu l'enfer.

"Clearstream et moi", à voir sur France 3 Île de France ce soir à 23h00 et dès demain en replay sur FranceTV.fr pour les couche-tôt et les non-franciliens.